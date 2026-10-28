Платники податків повідомляють про проблеми з роботою електронних сервісів Державної податкової служби України.

Користувачі не можуть увійти до Електронного кабінету, а також скаржаться на затримки з отриманням інформації про реєстрацію податкових накладних. Проблеми тривають попри заяву ДПС про завершення технічних робіт.

Чому не реєструються податкові накладні, що робити платникам та чи загрожують їм штрафи за порушення строків, розбиралися Факти ICTV.

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Чому довго не реєструються податкові накладні

Про проблеми з електронними сервісами свідчать численні повідомлення користувачів 28 жовтня на сторінці ДПС у Facebook. Платники податків пишуть, що не можуть увійти до Електронного кабінету, а також не отримують даних про реєстрацію податкових накладних, надісланих через бухгалтерські програми.

У ДПС попереджали про планові технічні роботи в інформаційних системах. Вони мали тривати з 00:00 24 жовтня до ранку 26 жовтня. Податкова просила платників заздалегідь спланувати подання документів і виконання податкових обов’язків.

27 жовтня ДПС повідомила про завершення технічних робіт і заявила, що електронні сервіси та цифрові послуги працюють у штатному режимі.

Однак сьогодні, 28 жовтня, користувачі продовжили скаржитися на недоступність Електронного кабінету та затримки з обробкою документів. Офіційного пояснення причин цих проблем і строків їх усунення податкова поки не надала.

Що відомо про збій у роботі податкової

На проблему звернув увагу голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він повідомив, що отримує десятки звернень від платників податків через проблеми з Електронним кабінетом, які тривають із суботи.

У своєму дописі в Telegram Гетманцев закликав керівництво ДПС налагодити роботу сервісу та пояснити причини тривалого збою і строки його усунення.

Платників непокоїть не лише неможливість увійти до кабінету. Через затримки з обробкою документів вони не завжди можуть перевірити, чи зареєстровано податкові накладні, чи отримала податкова звітність і чи надійшли квитанції про її прийняття.

На момент публікації 28 жовтня ми також спробували відкрити Електронний кабінет платника податків. Сторінка не відкрилася, увійти до кабінету нам не вдалося.

Скільки по часу реєструються податкові накладні

Податкові накладні реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог Податкового кодексу України та Порядку ведення ЄРПН № 1246.

Строки реєстрації залежать від виду накладної. Якщо документ подано в останній день граничного строку, квитанція про його прийняття або неприйняття має бути надіслана не пізніше наступного операційного дня.

Якщо квитанція не надходить, а документ тривалий час залишається в очікуванні, варто перевірити роботу сервісу, через який його подавали, та зберегти підтвердження відправлення. Відсутність квитанції не означає, що накладну зареєстровано.

Чи можуть оштрафувати за несвоєчасне подання звітності через збій

Одна з головних проблем для платників — ризик пропустити строки подання звітності або реєстрації податкових накладних через недоступність електронних сервісів.

У повідомленні від 27 жовтня ДПС нагадала про положення пункту 42¹.10 Податкового кодексу України. Ця норма передбачає, що платника податків та/або його посадових осіб не притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, якщо вони були зумовлені виключно технічною або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі Електронного кабінету.

Однак для застосування цієї гарантії збій або помилку має бути визнано технічним адміністратором та/або методологом Електронного кабінету. Також це може бути підтверджено повідомленням на офіційному вебпорталі ДПС або рішенням суду.

Якщо платник не зміг увійти до кабінету, це ще не означає скасування всіх можливих штрафів. Значення матимуть підтвердження технічної проблеми, її період і зв’язок між збоєм та конкретним порушенням строку. А підтвердження від ДПС наразі немає.

Що робити, якщо не вдається зареєструвати податкову накладну

Поки тривають проблеми з електронними сервісами, платникам варто:

Перевірити статус накладної в програмі, через яку її надсилали, та з’ясувати, чи надійшла квитанція. Зберегти скриншоти помилок і невдалих спроб входу до Електронного кабінету, зазначивши дату й час. Зберегти підтвердження надсилання документів і повідомлення про помилки, якщо вони є. Стежити за повідомленнями ДПС щодо відновлення роботи сервісів та підтвердження періоду технічного збою. Якщо строк подання звітності або реєстрації накладної наближається, перевірити, чи доступний інший передбачений законом спосіб виконання податкового обов’язку.

Наразі платники податків очікують від ДПС пояснення причин проблем і чіткої інформації про строки відновлення роботи Електронного кабінету. Це має значення не лише для відновлення доступу до сервісів, а й для розуміння того, як діяти, якщо через технічний збій документи не вдасться подати або зареєструвати вчасно.

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