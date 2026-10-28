Людям похилого віку складно самостійно забезпечувати свої потреби. Зокрема, це стосується пенсіонерів, які живуть самі й не мають рідних, які могли б допомогти з доглядом.

В Україні для людей віком від 80 років передбачено кілька видів доплат. Які виплати можна отримати, від чого залежить їхній розмір та як оформити допомогу на догляд, розповідаємо в матеріалі Фактів ICTV.

Чи є доплати у пенсіонерів після 80 років

Пенсіонери після 80 років можуть отримувати кілька видів доплат та допомоги. Але не всі виплати гарантовані для кожного пенсіонера. Право на них залежить від розміру пенсії, страхового стажу, наявності родичів та потреби в сторонньому догляді.

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Види доплат до пенсії після 80 років:

вікова доплата до пенсії;

доплата до встановленого мінімального розміру пенсійної виплати;

допомога на догляд для одиноких пенсіонерів, які потребують постійної сторонньої допомоги.

Детальніше про кожну доплату та умови її отримання читайте нижче.

Яка доплата пенсіонерам до пенсії після 80 років передбачена у 2026 році

За інформацією Пенсійного фонду України, люди, які досягли 80-річного віку, отримують щомісячну вікову доплату в розмірі 570 грн.

Її нараховують незалежно від виду пенсії, закону, за яким її призначили, тривалості страхового стажу та факту працевлаштування. Проте розмір доплати залежить від загальної суми пенсійної виплати.

Вікову доплату призначають, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Разом із нею пенсійна виплата не може бути більшою за цю суму.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує 10 000 грн, він матиме доплату не 570 грн, а лише 340,35 грн. Тобто виплату збільшать до граничної суми 10 340,35 грн. Вікову доплату призначають автоматично з дня досягнення відповідного віку. Документи подавати не треба. Деталі читайте тут.

Доплата до пенсії після 80 років до 4 213 грн

Окрім вікової компенсації, частина пенсіонерів може отримати доплату до визначеного мінімального розміру пенсійної виплати.

За інформацією Пенсійного фонду, з 1 березня 2026 року для пенсіонерів віком від 80 років передбачено виплату на рівні 4 213 грн. Вона стосується людей, яким пенсію призначили відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Для отримання доплати потрібно мати страховий стаж не менше ніж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Також загальна пенсійна виплата має бути меншою за 4 213 грн. У такому разі Пенсійний фонд доплачує різницю до цієї суми. Подавати заяву до ПФУ не потрібно.

Яка доплата до пенсії після 80 років: допомога на догляд

Для пенсіонерів, які потребують постійної сторонньої допомоги, передбачена ще одна виплата — допомога на догляд. У 2026 році її розмір становить 1 038 грн на місяць.

Як повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, цю допомогу призначають не всім людям віком від 80 років. Для її отримання потрібно відповідати кільком умовам.

Зокрема, людина має:

досягти 80-річного віку;

бути одиноким пенсіонером і отримувати пенсію за віком;

потребувати постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

не мати працездатних родичів, які за законом зобов’язані її утримувати. Місце проживання таких родичів значення не має.

Як оформити допомогу на догляд після 80 років

На відміну від вікової доплати, допомогу на догляд потрібно оформлювати окремо. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту населення та подати заяву.

Знадобляться такі документи:

заява за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), якщо від нього не відмовилися з відповідною відміткою в паспорті;

декларація про доходи та майновий стан із зазначенням складу сім’ї;

висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді.

Після подання документів уповноважений орган перевіряє, чи має людина право на виплату.

Отже, доплата до пенсії після 80 років в Україні може складатися з різних видів підтримки. Вікову компенсацію у 570 грн призначають тим пенсіонерам, які отримують менше 10 340,35 грн. Доплату до 4 213 грн нараховують пенсіонерам, які відповідають вимогам щодо страхового стажу та розміру виплати. А от допомогу на догляд потрібно оформлювати окремо, підтвердивши потребу в сторонній допомозі.

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