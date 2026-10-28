В Україні поступово холодає, а з наближенням листопада в окремих регіонах очікують заморозки. Українці готуються до зими, яка через російські удари по критичній інфраструктурі може стати складною для багатьох родин.

Для підтримки вразливих категорій населення держава передбачила одноразову допомогу в розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство.

Коли почнуть виплачувати 19 400 грн Зимової підтримки у 2026 році, хто може отримати кошти та до якого числа їх нараховуватимуть, з’ясовували Факти ICTV.

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Зимова підтримка 2026: кому призначать 19 400 грн

Програма Зимова підтримка передбачає одноразову виплату на проходження опалювального сезону 2026/27 року. Допомогу надають вразливим категоріям населення, які проживають у прифронтових громадах.

Претендувати на кошти можуть, зокрема, люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні родини, одинокі матері, сім’ї з дітьми з інвалідністю, прийомні та патронатні сім’ї.

Програма поширюється на визначені громади Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Місце проживання має відповідати переліку громад, затвердженому урядом, а територія не повинна бути тимчасово окупованою. Правила надання допомоги затверджені постановою Кабміну № 1084.

Коли будуть перші виплати зимової підтримки 2026

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомили про перше фінансування 30 вересня 2026 року.

Тоді кошти на загальну суму понад 27,6 млн грн спрямували для 1 424 домогосподарств. Першими фінансування отримали родини, які проживають у прифронтових громадах на відстані 0–20 км від лінії фронту та входять до першого переліку територій програми.

Загалом на виплати по 19 400 грн передбачено понад 7,4 млрд грн. Фінансування забезпечують міжнародні та національні гуманітарні організації, серед яких ЮНІСЕФ, Український Червоний Хрест та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Виплати продовжують фінансувати для людей, чиї заяви опрацювали та за якими ухвалили позитивне рішення.

До якого числа виплачуватимуть 19 400 грн зимової підтримки

Заяви на отримання допомоги приймають до 30 жовтня 2026 року. Тож у тих, хто ще не звернувся, залишилося лише два дні, щоб подати документи.

Залежно від механізму фінансування заяву можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, через ЦНАП або до відповідного органу місцевого самоврядування. Перед зверненням варто перевірити, чи входить громада фактичного проживання до переліку територій, на які поширюється програма.

У Пенсійному фонді України повідомили, що граничний строк виплати призначеної допомоги 30 листопада 2026 року. Кошти перераховують на банківський рахунок, зазначений у заяві, або виплачують готівкою через поштове відділення у встановленому порядку.

Такі терміни визначені постановою Кабміну № 1084, якою затверджено порядок надання одноразової допомоги на опалювальний сезон 2026/27 року.

Отже, перші виплати зимової підтримки розпочали фінансувати ще наприкінці вересня. Подати заяву можна до 30 жовтня, а призначену допомогу мають виплатити до 30 листопада 2026 року.

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