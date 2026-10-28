Кабінет міністрів вдосконалює програми грантів обсягом до 8 млн грн на переробку та до 16 млн грн на відновлення підприємств. Державна підтримка надається на умовах співфінансування для модернізації та відбудови виробництв.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Уряд змінив умови отримання грантів для бізнесу

За його словами, змінюються вимоги до створення робочих місць для отримання грантів на переробку.

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– Якщо раніше для отримання гранту обов’язково вимагалося створення не менше 5 робочих місць, то тепер зʼявилась альтернатива – забезпечити середню зарплату на підприємстві на рівні, вищому за середню в області, – зазначив він.

Також протягом трьох років підприємства мають підвищувати зарплати працівників щонайменше на рівень інфляції.

Цю альтернативну вимогу зможуть застосувати й до підприємств, які раніше отримали гранти, але не змогли створити або зберегти робочі місця. Кілька років тому вимога передбачала створення 25 робочих місць.

Крім того, за словами Кисилевського, змінилася процедура закриття зобов’язань за грантом.

Якщо раніше це відбувалося за результатами перевірки Міністерства економіки, то тепер підприємствам потрібно надати три підтвердження: від банку про виконання зобов’язань, про сплату податків і про створення робочих місць або відповідність альтернативній вимозі щодо рівня зарплати.

Після цього адміністратор програми зніматиме на порталі Дія статус про наявність у підприємства зобов’язань за отриманим грантом. Наразі адміністратором є Міністерство економіки, а з 1 січня ці функції виконуватиме Агенція Зроблено в Україні.

Після закриття зобов’язань підприємство зможе повторно податися на грант.

Зміни торкнулися й грантів на відновлення обсягом до 16 млн грн. Тепер їх зможуть отримувати компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є нерезиденти України.

Грантові кошти дозволять використовувати не лише на придбання виробничого, а й енергетичного обладнання.

Також підприємці зможуть відремонтувати приміщення, зруйновані внаслідок російських ударів, за рахунок власного внеску в розмірі 20%, а грантові кошти спрямувати на придбання обладнання замість пошкодженого.

Гранти на переробку обсягом до 8 млн грн і на відновлення підприємств обсягом до 16 млн грн є складовою політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона спрямована на стимулювання виробництва, інвестицій і несировинного експорту.

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