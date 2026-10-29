Українці досі чекають на виплати за програмою Національний кешбек. Раніше Міністерство економіки обіцяло перерахувати гроші за травень і червень у серпні. Однак цей строк минув, а нової дати виплат не назвали.

Чому не виплачують Національний кешбек станом на кінець жовтня, що відомо про заборгованість і коли надійдуть гроші за останні місяці, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому не виплачують Національний кешбек: останні новини

Журналісти Соцпорталу звернулися із запитами до Міністерства економіки та Державної казначейської служби, щоб з’ясувати, куди спрямували державні кошти та чому затримують перекази.

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Однією з причин затримки є нестача фінансування. Про це 12 жовтня заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він повідомив, що коштів на фінансування програми Національний кешбек немає.

Міністерство економіки у відповіді на запит Соцпорталу від 15 жовтня повідомило, що спільно з Міністерством фінансів шукає додаткові джерела фінансування для виплати вже нарахованої компенсації.

Відомство не назвало загальної суми, необхідної для розрахунків із громадянами. Також міністерство не повідомило, коли саме планує провести виплати.

Що відповіло Казначейство про виплати кешбеку

Державна казначейська служба у відповіді на запит Соцпорталу надала інформацію про видатки за двома бюджетними програмами, через які фінансували Національний кешбек у 2026 році.

За однією програмою передбачили 1,175 млрд грн. Станом на 1 жовтня витрати становили майже 833 млн грн.

За іншою програмою виділили приблизно 2,937 млрд грн. Видатки на цю дату сягнули близько 2,936 млрд грн.

Казначейство також повідомило, що станом на 1 жовтня не мало неоплачених платіжних інструкцій і зазначених у відповіді незареєстрованих зобов’язань Мінекономіки за відповідними програмами.

Які суми Мінекономіки переказало Ощадбанку

У відповідь на запит Соцпорталу Міністерство економіки надало платіжні документи, які підтверджують перекази до Ощадбанку за січень, лютий, березень і квітень 2026 року.

За січень міністерство перерахувало 610,34 млн грн для понад 4,19 млн отримувачів. Казначейство виконало платіж 27 березня.

За лютий Ощадбанк отримав 618,09 млн грн для понад 4,46 млн отримувачів. Дата виконання платежу — 7 квітня.

Загалом за чотири місяці Мінекономіки переказало Ощадбанку 2,94 млрд грн. Загальна сума становила 2 940 285 029,09 грн.

У відповіді на запит редакція Соцпорталу не отримала аналогічних платіжних документів за травень, червень, липень і серпень. Міністерство також не надало помісячних даних про нарахування та фактичні виплати за цей період.

Крім того, відомство не повідомило, скільки коштів залишилося невиплаченими станом на кінець вересня.

Тож головне питання, скільки грошей держава ще має перерахувати учасникам програми, залишається відкритим.

Чи скасують Національний кешбек у 2027 році

Питання фінансування програми порушили й під час розгляду проєкту державного бюджету на 2027 рік.

28 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт держбюджету. Під час голосування депутати також підтримали ініційовану Ярославом Железняком поправку №846 щодо припинення фінансування Національного кешбеку коштом держави. За відповідне рішення проголосували 284 народні депутати.

Поправка передбачає обмеження використання бюджетних коштів не лише на виплати громадянам, а й на рекламу, адміністрування та технічне забезпечення програми.

Однак бюджетний комітет врахував цю пропозицію частково. Замість прямої законодавчої заборони йдеться про доручення Кабінету міністрів розглянути питання подальшого фінансування програми.

Тому говорити про остаточне скасування державного фінансування Національного кешбеку у 2027 році поки зарано. Для цього потрібно врахувати остаточні рішення щодо державного бюджету та подальші дії уряду.

Коли виплатять кешбек за травень-серпень 2026 року

Станом на 29 жовтня Міністерство економіки не назвало конкретної дати виплат за травень, червень, липень і серпень. Відомство лише повідомило про спільну з Міністерством фінансів роботу над пошуком додаткових джерел коштів.

Також немає офіційно оприлюдненої загальної суми заборгованості та повної інформації про кількість людей, які очікують на перекази.

Отже, українцям поки залишається стежити за повідомленнями Міністерства економіки та порталу Дія. Саме відомства, відповідальні за програму, мають повідомити про нові строки виплат і пояснити, коли учасники отримають нараховані кошти.

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