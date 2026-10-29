Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 16% до 16,5% річних. Новий рівень ставки набирає чинності з 30 жовтня.

Причиною такого кроку стало суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чому НБУ підвищив облікову ставку до 16,5%

У вересні загальна інфляція в Україні пришвидшилася до 10% у річному вимірі, а базова — до 8,8%. Відповідна динаміка зростання цін зберігалася у жовтні.

Зараз дивляться

Головними чинниками пришвидшення інфляції НБУ називає подорожчання пального через воєнний конфлікт на Близькому Сході, посилення російських атак на складську та логістичну інфраструктуру України.

З огляду на ці ризики Нацбанк погіршив прогнози зростання цін:

на кінець 2026 року: прогноз інфляції підвищено до 12,5% (із попередніх 10%);

на 2027 рік: прогноз підвищено до 7,3% (із 6,9%).

Повернення інфляції до цільового показника у 5% регулятор очікує у 2028 році.

Поточний базовий прогноз Нацбанку передбачає утримання облікової ставки на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року. Водночас НБУ звертає увагу на готовність гнучко реагувати та коригувати монетарну політику залежно від подальшого розвитку подій або впливу російських атак на економіку.

Регулятор зазначає, що попередні кроки з посилення процентної політики вже дали позитивний результат. Зокрема, підтримано привабливість гривневих активів (великі банки почали піднімати ставки за гривневими депозитами).

Крім цього, поточне підвищення має обмежити тиск на валютному ринку, який зріс через скорочення експорту та погіршення очікувань.

— НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності, — йдеться в заяві.

Після зниження облікової ставки наприкінці січня 2026 року до 15% НБУ утримував її на цьому рівні протягом трьох засідань поспіль. Починаючи з липня, Нацбанк трьома послідовними рішеннями підвищував її щоразу на 0,5 відсоткових пункти.

Вже в понеділок, 9 листопада, планують оприлюднити підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики, що передувала цьому рішенню. А 17 грудня відбудеться наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики.

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