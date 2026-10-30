Пенсіонери належать до найбільш соціально вразливих верств населення. Багато людей похилого віку живуть на досить скромні виплати, яких вистачає лише на найнеобхідніше.

Але окремі категорії громадян мають право на додаткові гроші від держави. Розмір таких виплат залежить від віку, страхового стажу, сімейних обставин і стану здоров’я.

Хто з пенсіонерів отримає доплату до пенсії у листопаді 2026 року та за яких умов призначають додаткові виплати, розбиралися Факти ICTV.

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Чи будуть доплати пенсіонерам у листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року загального підвищення пенсій для всіх громадян не передбачено. Остання загальна індексація відбулася 1 березня 2026 року. Її провели відповідно до постанови № 236.

Під час перерахунку застосували коефіцієнт 1,121. Тож пенсії, які підлягали індексації, збільшили на 12,1%. Мінімальна сума підвищення становила 100 грн, а максимальна 2 595 грн.

Тому окремого перерахунку для всіх пенсіонерів з 1 листопада чекати не варто. Проте деякі пенсіонери отримають вікові компенсації та інші передбачені законодавством надбавки.

Вікові доплати до пенсії у листопаді: скільки нарахують після 70, 75 і 80 років

Як розповіли у ПФУ, один із видів додаткових виплат передбачений для пенсіонерів, які досягли 70, 75 або 80 років. Це щомісячна компенсаційна доплата, яку Пенсійний фонд призначає автоматично, тож звертатися із заявою не потрібно.

У листопаді 2026 року розміри таких виплат залишатимуться незмінними:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Однак отримати вікову надбавку до пенсії у листопаді зможуть не всі пенсіонери відповідного віку. Основна умова виплат, загальний розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок і підвищень не повинен досягати 10 340,35 грн.

Якщо пенсія разом з іншими доплатами перевищує цей показник, вікову компенсацію не призначають. Якщо ж виплата менша, надбавку нараховують у межах суми, якої не вистачає до встановленого граничного розміру.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 75 років і він отримує 10 тис. грн пенсії, замість повних 456 грн йому нарахують 340,35 грн. У результаті загальна виплата становитиме 10 340,35 грн.

Вікову компенсацію встановлюють із дня досягнення відповідного віку. Вона не залежить від тривалості страхового стажу та призначається незалежно від того, за яким законом людина отримує пенсію. Також право на неї мають як працюючі, так і непрацюючі пенсіонери.

Доплата до пенсії пенсіонерам у листопаді, які утримують неповнолітніх дітей

Ще одна категорія одержувачів додаткових виплат — непрацюючі пенсіонери, на утриманні яких перебувають діти віком до 18 років.

Для пенсій, призначених за загальним пенсійним законодавством, зокрема за віком, по інвалідності або за вислугу років, передбачена надбавка в розмірі 150 грн на кожну дитину. Така виплата встановлюється відповідно до постанови Кабміну № 654.

Право на цю надбавку мають саме непрацюючі пенсіонери. Якщо людина працевлаштується або зареєструється як фізична особа-підприємець, виплату припинять.

У ПФУ розповіли, що для військових пенсіонерів діють окремі правила. Відповідно до статей 16 і 24 закону України № 2262-XII, непрацюючим одержувачам пенсій за вислугу років або по інвалідності, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, зокрема дітей до 18 років, передбачена надбавка в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 297,50 грн на кожного утриманця.

При цьому на дитину не повинні отримувати іншу пенсію або певні види державної соціальної допомоги. Якщо в сім’ї є двоє пенсіонерів, надбавку на одну дитину призначають лише одному з них за вибором.

Щоб оформити таку доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують утримання дитини. Зокрема, знадобиться свідоцтво про народження, документи про родинні зв’язки та підтвердження спільного проживання.

Доплата на догляд 1 038 грн: хто з пенсіонерів отримає гроші

У Департаменті соціального захисту розповіли, що окрему державну допомогу на догляд можуть отримувати самотні пенсіонери віком від 80 років. У 2026 році її розмір становить 1 038 грн на місяць. Сума дорівнює 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Лише досягнення 80-річного віку недостатньо. Щоб отримати цю виплату, людина має одночасно відповідати кільком вимогам:

досягти 80 років;

отримувати пенсію за віком;

бути самотньою та не мати працездатних родичів, які за законом зобов’язані її утримувати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я.

Останню умову потрібно підтвердити висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Без такого медичного документа допомогу не призначать.

На відміну від вікової компенсації, виплату на догляд не нараховують автоматично. Пенсіонеру потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та додати необхідні документи. Звернутися також можна через ЦНАП або відповідний орган місцевої ради.

Не варто плутати ці дві виплати. Вікова надбавка в розмірі до 570 грн призначається за досягнення 80 років за умови дотримання граничного розміру пенсії. Допомога на догляд у сумі 1 038 грн передбачена лише для окремих самотніх людей, які потребують постійної сторонньої допомоги.

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