Жовтень 2026 року став важким випробуванням для українського ринку пального. Через рекордне стрибання вартості нафти на світових біржових майданчиках ціни на українських автозаправках досягли пікових позначок.

Яких змін очікувати на АЗС у листопаді, що буде з цінами на бензин та дизель і чому продовжує дорожчати скраплений газ, у коментарі Фактам ICTV розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Чи буде зростання цін на пальне у листопаді

За словами Олександра Сіренка, головним тригером зростання цін на пальне в Україні стали світові котирування сировини, які наприкінці місяця перетнули позначку у $110 за барель.

Зараз дивляться

Найбільше на це реагував дизель, проте завдяки домовленостям між мережами АЗС та урядом ціновий стрибок вдалося стримати.

— Так в Україні вийшло, що гуртова ціна дизелю була фактично такою ж, як і на заправках. Нагадаю, була така негласна домовленість між великими операторами та урядом, що ціни на дизель не будуть так реагувати на зміни, зокрема на здорожчання. Тому що дизель — це продукт, який використовується не тільки кінцевими споживачами, а й комунальними службами, ДСНС, каретами швидких. І щоб ця категорія під час війни не постраждала, була домовленість, що дизель не буде так стрімко дорожчати, — зазначає Олександр Сіренко.

Попри це, роздрібні ціни все одно досягли максимумів: окремі мережі встановили цінник 111 грн за літр звичайного дизелю, а брендові марки коштували ще дорожче.

Ціни на дизель у листопаді

Через те, що тривалий період оператори працювали практично без маржі, навіть за умови падіння світових цін на нафту, швидкого здешевлення дизелю у листопаді чекати не варто.

— Якщо сировина і котирування дизеля підуть донизу, ми навряд чи побачимо на заправках зниження цін. Дуже великий період торгували в нуль, і треба буде операторам якось цю економіку підняти. Якщо ринок піде донизу, ми ще довго будемо заправлятися за високими цінами на дизель. Це 100% прогноз, — наголошує Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на автогаз у листопаді

Справжнім антирекордом жовтня стало стрімке зростання вартості скрапленого газу (LPG), який подорожчав на понад 40%. У листопаді ця тенденція продовжуватиметься.

— Уже можна точно казати, що в листопаді скраплений газ продовжить зростання, бо виходять котирування на зовнішніх ринках на наступний місяць. І там точно є великий плюс до жовтневих позначок. За останні 20 днів фактично кожен день 50 копійок — гривню оператори додавали до ціни. Ми таким чином дострибнули до 53–55 грн за літр. Я думаю, що ми позначку 60 грн у листопаді перетнемо, — прогнозує експерт.

Що буде з цінами на бензин у листопаді

Ситуація з бензином у листопаді залишається важкопрогнозованою, оскільки ціни на пальне в Україні напряму залежать від глобального геополітичного фактора.

Як наголошує Олександр Сіренко, весь фокус уваги зміщується на Близький Схід, де Америка воює з Іраном. Через блокування Ормузької протоки ціна на нафту досягла рекордних за цей рік позначок.

Тому передбачити рух цін на бензин на листопад поки складно — треба уважно стежити за світовими котируваннями сировини.

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