Попри дію воєнного стану, роботодавці повинні дотримуватися вимог законодавства щодо нарахування заробітної плати та її індексації. Воєнний стан не скасовує його обов’язку, а тому за наявності законних підстав працівникам мають нараховувати відповідні доплати.

У листопаді 2026 року сума індексації залежить від місяця останнього підвищення посадового окладу.

Факти ICTV з’ясували, які суми індексації зарплати у листопаді 2026 року передбачені для працівників та що потрібно враховувати під час розрахунку.

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Як проводиться індексація зарплати у листопаді 2026 року

Правила індексації визначають закон України Про індексацію грошових доходів населення №1282-XII та Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою №1078.

Відповідно до статті 4 закону №1282-XII, право на індексацію виникає, коли індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищує поріг 103%.

Для розрахунку індексації у листопаді враховується індекс споживчих цін за вересень 2026 року. За даними Державної служби статистики України, він становив 102,1% порівняно з серпнем. Інфляція за цей період сягнула 2,1%.

Особливості розрахунку на 2026 рік визначає стаття 41 закону №4695-IX. Згідно з нею, обчислення індексу споживчих цін починається із січня 2026 року, який приймається за 100%. Індексація, накопичена до грудня 2025 року, у січні не нараховується.

Тому якщо оклад працівника протягом 2026 року не підвищували, базовим місяцем залишається січень. Якщо підвищення було, базовим стає місяць такого підвищення.

Яка сума індексації в листопаді 2026 року

Розмір виплати залежить від базового місяця та відповідного коефіцієнта індексації.

Для працівників із повною зайнятістю, які повністю відпрацювали місячну норму, передбачені такі суми:

якщо базовий місяць січень 2026 року, тоді коефіцієнт 7,6%, а індексація 252,93 грн;

лютий — 6,5%, або 216,32 грн;

березень — 4,8%, або 159,74 грн;

квітень — 3,3%, або 109,82 грн.

Індексацію розраховують не від повного розміру заробітної плати, а в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 грн відповідно до статті 7 закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Наприклад, якщо базовим місяцем є січень, розрахунок буде таким:

3 328 грн × 7,6% = 252,93 грн

Тобто навіть якщо працівник отримує 19 тис. грн, індексацію йому нараховують у межах встановленого прожиткового мінімуму, а не від усієї зарплати.

Отже, індексація зарплати на листопад 2026 року вперше нараховується працівникам із базовим березнем та квітнем. Для тих, у кого базовими є січень і лютий, коефіцієнти та суми виплат збільшуються.

Якщо посадовий оклад востаннє підвищували у травні 2026 року або пізніше, права на поточну індексацію в листопаді ще немає.

Як зміна окладу впливає на індексацію

Підвищення посадового окладу впливає на подальший розрахунок індексації. Відповідно до пункту 5 Порядку №1078, місяць підвищення окладу стає базовим, а обчислення індексу споживчих цін починається заново.

Треба враховувати розмір підвищення. Якщо він менший за суму індексації, яка склалася на відповідний місяць, працівнику виплачують різницю між цими показниками. Така виплата називається індексацією-різницею.

Наприклад, якщо сума індексації становила 252,93 грн, а постійні складові зарплати збільшилися на 150 грн, індексація-різниця дорівнюватиме 102,93 грн.

Якщо ж підвищення зарплати перевищує суму належної індексації, поточна індексація в місяці підвищення не нараховується.

Чи обов’язкова індексація зарплати під час воєнного стану

Обов’язок індексувати заробітну плату закріплений також статтею 95 Кодексу законів про працю України та статтею 33 закону України Про оплату праці.

Отже, воєнний стан не є підставою для скасування індексації. Роботодавці повинні проводити її відповідно до встановленого порядку та за наявності права працівника на таку виплату.

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