Попри те, що до Нового року залишилося близько півтора місяця, частина українців вже починає готуватися до свята. Зокрема, відкладає гроші на покупки, планує меню та поступово закуповує продукти для новорічного столу. Одним із популярних святкових делікатесів залишається червона ікра.

Однак цьогоріч її вартість може неприємно здивувати покупців. Адже на ціну впливають не лише валютний курс і витрати на доставку, а й ситуація з виловом дикої червоної риби, з якої отримують ікру.

Факти ICTV розпитали в очільника Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитра Загуменного, що буде з цінами на червону ікру перед Новим роком та чи зможуть українці заощадити на святкових покупках.

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Чи подорожчає червона ікра перед Новим роком 2027

За словами Дмитра Загуменного, цьогоріч ситуація з виловом дикої червоної риби виявилася несприятливою. Особливо відчутне скорочення обсягів спостерігається на Алясці.

Як розповів експерт, світовий промисел дикої червоної риби, яку використовують для виробництва ікри, зосереджений переважно у двох країнах — Росії та США. Україна через війну та розрив торговельних відносин із Росією не імпортує звідти цю продукцію. Тому основним джерелом постачання для українського ринку залишаються Сполучені Штати.

Саме звідти в Україну надходить ікра горбуші, кети, кижуча та інших видів лососевих риб. Проте цьогоріч обсяги вилову суттєво скоротилися. Причини такого зменшення до кінця не з’ясовані. Одним із чинників може бути природна циклічність відтворення окремих видів риби, зокрема горбуші.

— Це вже позначилося на закупівельній вартості продукції. Ціна на ікру на ринку закупівель фактично зросла вдвічі порівняно з минулим роком, — розповів експерт.

Відповідно, українським покупцям також доведеться враховувати це подорожчання. Імпортери закуповують продукцію за валюту, тому на кінцеву вартість додатково впливатиме курс гривні.

Витрати на логістику також залишаються серед чинників формування ціни, хоча цьогоріч основне навантаження пов’язане саме зі збільшенням вартості закупівлі дикої ікри.

Скільки коштуватиме червона ікра перед Новим роком

Дмитро Загуменний зазначив, що на українському ринку представлена не лише ікра дикого лосося, а й форелі. Але її переважно вирощують на спеціалізованих господарствах у скандинавських країнах, зокрема Данії, Норвегії та Фінляндії.

Така ікра зазвичай є доступнішою альтернативою дикій червоній ікрі. Проте цьогоріч і її не омине загальне підвищення цін.

За прогнозом Дмитра Загуменного, вартість ікри форелі може зрости приблизно на 20–30% порівняно з минулим роком. На це впливають збільшення попиту на таку продукцію та витрати виробників.

Форель вирощують і в Україні. Відповідні господарства працюють, зокрема, у західних областях. Однак і вітчизняним виробникам доводиться враховувати зростання власних витрат, тому українська продукція також може подорожчати.

— Розраховувати на те, що доступніша альтернатива дикій ікрі залишиться за торішніми цінами, не варто. Навіть якщо покупці обиратимуть ікру форелі замість продукції з дикого лосося, витрати на святкові покупки зростуть, — зазначив експерт.

Тож якщо торік 100 г ікри форелі коштували 300-400 грн, то цьогоріч доведеться заплатити 360-500 грн.

Чи подорожчає червона риба в Україні

Зміни на ринку ікри не означають такого самого стрибка цін на червону рибу. За словами Дмитра Загуменного, близько 95% червоної риби, яку продають в Україні, вирощують на норвезьких фермах.

На відміну від дикого вилову, промислове вирощування має прогнозований цикл виробництва. Тому ціни на таку продукцію менше залежать від природних коливань чисельності риби та результатів сезонного вилову.

Основними чинниками, які впливатимуть на вартість червоної риби для українців, залишаються логістичні витрати та валютний курс.

Зокрема, зміна курсу долара чи євро впливає на закупівельну ціну імпортованого товару. Після ввезення продукції в Україну валютна складова враховується під час розрахунку податків, зокрема ПДВ. Далі ці витрати закладаються у вартість товару для кінцевого покупця.

Тому навіть за відносно стабільних закупівельних цін на саму рибу українські споживачі можуть відчути подорожчання через курсові зміни та витрати на доставку.

Загалом найбільше зростання цін перед новорічними святами очікується саме в сегменті червоної ікри. Причиною є скорочення вилову дикої риби та суттєве збільшення вартості закупівлі. Ікра форелі також може подорожчати, тоді як ціни на вирощену червону рибу більшою мірою залежатимуть від курсу валют і логістики.

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