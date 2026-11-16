Європейська комісія виділила Україні новий оборонний транш у розмірі €1,71 млрд в межах програми Ukraine Support Loan загальним обсягом у €90 млрд. Гроші вже надійшли на казначейський рахунок. Їх спрямують на закупівлю дронів, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомили Європейська комісія та прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Єврокомісія виділила Україні €1,71 млрд

Це вже восьмий транш, наданий Україні в межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan. Як зазначили у Єврокомісії, виділені гроші призначені для покриття нагальних військових потреб України у захисті від російської агресії.

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Зокрема, йдеться про закупівлю безпілотників, боєприпасів та систем протиповітряної оборони — серед іншого, радарів раннього попередження та ракет.

Закупівлі оборонного обладнання здійснюватимуться в українських та європейських виробників, при цьому близько 40% від загальної суми траншу спрямують на виконання контрактів із компаніями, що базуються в ЄС.

— Сьогодні ми виділили €1,71 млрд, щоб допомогти Україні закупити безпілотники, боєприпаси та системи ППО. Ми продовжуватимемо непохитно підтримувати Україну — так само як робили це щодня, починаючи з першого дня російської агресивної війни, — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС продовжить працювати для досягнення справедливого та тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також безпеку Європи.

Загальний обсяг допомоги та плани на 2027 рік

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив, що гроші вже надійшли на казначейський рахунок і підуть на першочергові оборонні потреби. За його словами, з урахуванням цього траншу Україна отримала вже €14,6 млрд оборонного фінансування в межах механізму Ukraine Support Loan.

Під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Корецький також обговорив низку ключових напрямів співпраці. За словами прем’єр-міністра, головним пріоритетом зараз є передбачувана фінансова підтримка на наступний рік, де визначальну роль відіграє ЄС.

Він зазначив, що сторони мають чітке розуміння щодо Ukraine Support Loan, а в Києві розраховують на надходження перших грошей уже на початку року. Водночас тривають переговори з партнерами поза ЄС для повного покриття бюджетних та оборонних потреб.

Окремою темою переговорів стала енергетика та екстрена допомога Україні цієї зими, яку раніше обговорювали президент України Володимир Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн.

Водночас Україна розраховує, що четвертий і п’ятий переговорні кластери щодо членства в Євросоюзі відкриють уже в грудні.

— Сильна та економічно стійка Україна — це безпека всієї Європи. Дякую Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, рішучість та послідовну підтримку України, — підсумував Корецький.

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