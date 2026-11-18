Українці продовжують чекати на гроші за програмою Національний кешбек. Попри те, що система й далі нараховує компенсацію за купівлю товарів українського виробництва, перекази на спеціальні картки затримуються.

Останній раз учасники програми отримували гроші в липні 2026 року, за покупки у квітні.

Факти ICTV з’ясовували, чи виплатять Національний кешбек до кінця 2026 року, що відомо про заборгованість перед учасниками програми та чи планують продовжувати її у 2027 році.

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Чому не виплачують Національний кешбек

Проблеми з переказами почалися після виплат за квітень 2026 року. У липні гроші за цей місяць надійшли на картки учасників, але наступні виплати не відбулися. Тож українці очікують на компенсацію за покупки, здійснені з травня.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко пояснив причину затримки. За його словами, фінансування програми припинилося через відсутність необхідних коштів у бюджеті.

Щоб розібратися, чи буде кешбек до кінця року та чому затримують виплати, журналісти Соцпорталу після звернення читача направили запити до Міністерства економіки та Державної казначейської служби.

Редакція хотіла з’ясувати, скільки грошей нарахували українцям за травень-серпень, скільки фактично перерахували та яка сума ще залишається невиплаченою.

У відповідь Казначейство надало інформацію про фінансування двох бюджетних програм, за якими проводили видатки на Національний кешбек у 2026 році:

За першою програмою було передбачено 1,175 млрд грн. Станом на 1 жовтня використали майже 833 млн грн.

За другою програмою виділили близько 2,937 млрд грн. Видатки на цю дату становили приблизно 2,936 млрд грн.

Мінекономіки, зі свого боку, надало журналістам платіжні документи про перекази Ощадбанку за січень, лютий, березень та квітень. Загалом за ці чотири місяці перерахували 2,94 млрд грн.

Натомість документів про перекази за травень, червень, липень та серпень редакція не отримала. Міністерство також не повідомило, скільки саме грошей нарахували, але не виплатили українцям станом на кінець вересня.

Національний кешбек: чи виплатять до кінця року

Станом на 18 листопада 2026 року дати відновлення виплат немає. Міністерство економіки не повідомило, коли перерахує гроші за попередні місяці, а Мінфін пояснив затримку нестачею фінансування.

Але й офіційної заяви про повне скасування вже нарахованих компенсацій також не було.

Що буде з Національним кешбеком у 2027 році

Питання подальшого фінансування програми порушили й під час підготовки державного бюджету на 2027 рік.

28 жовтня Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету в першому читанні. Під час розгляду депутати частково підтримали поправку №846, ініційовану народним депутатом Ярославом Железняком.

Пропозиція передбачає припинення фінансування Національного кешбеку коштом державного бюджету. Ідеться не лише про компенсації покупцям, а й про витрати на рекламу, адміністрування та технічне забезпечення програми.

Остаточне рішення щодо видатків буде в законі про держбюджет після другого читання.

Виплата Національного кешбеку: чи очікувати у 2026 році

Поки що українцям не повідомили, коли саме надійдуть гроші за травень та наступні місяці. Мінекономіки шукає додаткове фінансування, але не назвало ані необхідної суми, ані конкретної дати переказів.

Тому, чи виплатять кешбек до кінця 2026 року, наразі невідомо. Для відновлення переказів державі потрібно знайти кошти та провести необхідні бюджетні платежі.

Учасникам програми варто стежити за повідомленнями Міністерства економіки та порталу Дія. До появи конкретного графіка виплат розраховувати на певну дату надходження грошей не варто.

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