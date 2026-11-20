Зимові місяці супроводжуються більшими витратами на електроенергію. Короткий світловий день, холодна погода та активніше використання побутової техніки впливають на кількість спожитих кіловатів. У результаті навіть за незмінної ціни суми в рахунках можуть зрости.

Тому напередодні грудня українців цікавить не лише вартість електрики, а й те, чи планують переглядати тарифи для населення.

Факти ICTV з’ясували, скільки коштуватиме електроенергія з 1 грудня 2026 року, чи залишаться чинними пільги та як організувати споживання, щоб не переплачувати.

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Чи зміниться тариф на електроенергію для населення з 1 грудня

У перший місяць зими побутові споживачі розраховуватимуться за електроенергію за чинною фіксованою ціною. Тариф на електроенергію з 1 грудня 2026 року — 4,32 грн за кВт·год. Окремого зимового підвищення тарифу для населення не буде.

Щоб розуміти, як це позначиться на сімейному бюджеті, можна порахувати витрати за різного місячного споживання:

100 кВт·год — 432 грн;

150 кВт·год — 648 грн;

200 кВт·год — 864 грн;

250 кВт·год — 1 080 грн;

300 кВт·год — 1 296 грн;

400 кВт·год — 1 728 грн.

Це суми за спожиту електроенергію за основним тарифом. Якщо домогосподарство має право на пільгову ціну або користується двозонним лічильником, остаточний розрахунок буде іншим.

Незмінна ціна для побутових споживачів пов’язана з державним регулюванням ринку електроенергії. Для цього використовується механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який дає змогу зберігати фіксовану вартість електрики для населення.

7 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1245. Нею продовжили дію відповідного механізму до 30 квітня 2027 року.

Отже, тариф на електроенергію з 1 грудня 2026 року становитиме 4,32 грн за кВт·год. Зміна календарного місяця не вплине на вартість одного кіловата.

Тариф на світло з 1 грудня 2026 року для домогосподарств з електроопаленням

Окремі умови оплати передбачені для домогосподарств, які опалюють житло електрикою. Упродовж опалювального сезону для них діє тариф 2,64 грн за кВт·год за місячного споживання до 2 000 кВт·год включно.

Якщо обсяг використаної електрики перевищить цю межу, застосовуватимуться дві ціни:

за перші 2 000 кВт·год — 2,64 грн за кВт·год;

за кожен кіловат понад ліміт — 4,32 грн.

Пільговий тариф 2,64 грн за 1 кВт·год передбачений не для всіх домогосподарств, які використовують електроенергію для обігріву.

Він поширюється на дві категорії споживачів:

Будинки та квартири з електроопаленням. Це житло, обладнане електроопалювальними установками в установленому порядку. Наприклад, електричними котлами або іншими системами електричного опалення, які офіційно оформлені.

Квартири в негазифікованих багатоквартирних будинках. Йдеться про будинки, у яких немає централізованого опалення або автономної системи опалення, що використовує інші види енергоносіїв.

Недостатньо користуватися електричним обігрівачем або встановити теплу підлогу. Електроопалення має бути належним чином оформлене та підтверджене оператором системи розподілу.

Скільки коштуватиме 1 кВт електроенергії з грудня та як заощадити

Ще одна можливість зменшити витрати — перейти на облік електроенергії за двома часовими зонами. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

За такого способу обліку вартість електрики залежить від часу її використання:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Нічна ціна вдвічі нижча за стандартну. Тому перенесення частини побутових справ на цей час допоможе скоротити витрати.

Наприклад, уночі можна вмикати пральну машину, посудомийку або бойлер, якщо це передбачено інструкцією до техніки та відповідає умовам безпечного користування.

Чи подорожчає світло для населення у грудні

З 1 грудня 2026 року українці платитимуть за електроенергію за тією самою ціною, що й раніше, — 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням збережеться тариф 2,64 грн у межах 2 000 кВт·год на місяць.

Державне регулювання цін продовжено до кінця квітня 2027 року. Тому в грудні підстав для автоматичного перегляду фіксованого тарифу немає.

Узимку уважніше стежте за обсягами споживання. Адже навіть без підвищення ціни збільшення кількості використаних кіловатів безпосередньо впливатиме на суму до оплати.

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