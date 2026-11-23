У грудні 2026 року малозабезпечені сім’ї в Україні й надалі зможуть розраховувати на державну фінансову підтримку. Перегляду розмірів виплат із 1 грудня не заплановано, тому під час нарахування допомоги застосовуватимуть показники, встановлені на 2026 рік.

Факти ICTV розповідають, на які виплати можуть претендувати малозабезпечені сім’ї у грудні 2026 року, від чого залежить сума державної підтримки, як її оформити та коли запрацюють нові правила.

Допомога малозабезпеченим сім’ям у грудні 2026 року: які програми діють в Україні

Українські сім’ї з низькими доходами можуть отримувати державну підтримку за однією з двох програм. Перша — звичайна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Її надають на підставі закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям №4574-ІХ та постанови Кабміну №250.

Зараз дивляться

Інший варіант — базова соціальна допомога (БСД). Її запровадили як експериментальний проєкт постановою уряду №371. Його суть полягає в тому, щоб замість кількох окремих соціальних виплат призначати одну, розмір якої залежить від кількості членів сім’ї та їхніх доходів.

Участь у програмі БСД доступна, зокрема, родинам, які вже отримують допомогу малозабезпеченим. Однак перехід на новий механізм не є обов’язковим. Спочатку Пенсійний фонд розраховує суму, на яку може претендувати сім’я, після чого повідомляє її заявнику. Це дає змогу порівняти запропоновану виплату з тією, яку родина отримує за звичайною програмою.

Одночасно користуватися обома механізмами не дозволяється. Після призначення базової соціальної допомоги виплати, які вона замінює, припиняють.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у грудні 2026 року: від чого залежить сума

Державна допомога малозабезпеченим сім’ям не має єдиного фіксованого розміру. Під час її призначення враховують склад родини та фінансове становище кожного домогосподарства.

Основою для обчислення є рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Від загальної суми, визначеної для всіх членів сім’ї, віднімають її середньомісячний сукупний дохід. Різниця і становить розмір державної виплати.

Відповідні показники на 2026 рік закріплені у статті 9 закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік. Для різних категорій населення застосовують такі частки прожиткового мінімуму:

60% — для працездатних дорослих;

100% — для людей, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю;

145% — для дітей.

У грошовому вираженні це такі суми:

1 996,80 грн — на працездатну особу;

2 595 грн — на людину, яка втратила працездатність, або особу з інвалідністю;

4 084,65 грн — на дитину до шести років;

5 092,40 грн — на дитину від шести до 18 років.

Остаточна сума залежить від різниці між визначеним для сім’ї рівнем забезпечення та її реальними доходами. У грудні ці правила не змінюються.

Базова соціальна допомога у грудні: скільки можуть отримати сім’ї

Для учасників експериментального проєкту передбачена окрема формула. У ПФУ розповіли, що у 2026 році основою для розрахунку є базова величина — 4 500 грн.

Під час визначення виплати враховують не лише кількість людей у домогосподарстві, а й те, до яких категорій вони належать. Зокрема, застосовують такі значення:

4 500 грн — повна базова величина для першого заявника;

4 500 грн — на кожну дитину віком до 18 років;

4 500 грн — для людини з інвалідністю I або II групи;

3 150 грн — 70% базової величини для кожного наступного члена сім’ї.

Від загальної суми віднімають середньомісячний сукупний дохід родини. Для цього беруть до уваги доходи за визначений програмою тримісячний період перед зверненням.

Припустимо, допомогу оформлює одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 18 років. Для неї як першого заявника враховують 4 500 грн, а на кожну дитину — ще по 4 500 грн.

Отже, загальна розрахункова сума для такої сім’ї становитиме:

4 500 + 4 500 + 4 500 = 13 500 грн

Якщо середньомісячний сукупний дохід родини становить 8 000 грн, розмір базової соціальної допомоги дорівнюватиме:

13 500 – 8 000 = 5 500 грн

Фактичну суму визначають після перевірки складу сім’ї, її доходів та відповідності вимогам програми.

Коли Пенсійний фонд може відмовити у призначенні допомоги

Низький дохід — не єдина умова для отримання державної підтримки. Під час розгляду заяви ПФУ перевіряє також зайнятість працездатних членів сім’ї, наявність майна та великі фінансові операції.

У ПФУ розповіли, що підставою для відмови може стати ситуація, коли працездатний член сім’ї віком від 18 років сумарно понад три місяці протягом періоду врахування доходів не працював, не навчався за денною формою, не перебував на обліку в центрі зайнятості та за нього не сплачували єдиний соціальний внесок у необхідному розмірі.

Законодавство враховує обставини, через які людина об’єктивно не може працювати. Винятки передбачені, зокрема, для тих, хто доглядає за малолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю або особами віком від 80 років. Також враховують тривалу хворобу та інші визначені законодавством причини.

Ще один критерій — майнове становище домогосподарства.

Під час перевірки звертають увагу на такі обставини:

придбання протягом 12 місяців перед зверненням товарів або послуг, здійснення інших фінансових операцій на суму понад 50 тис. грн;

наявність на депозитних рахунках членів сім’ї коштів на загальну суму понад 100 тис. грн або облігацій внутрішньої державної позики на таку суму;

володіння другою квартирою чи будинком, якщо на родину не поширюються передбачені законодавством винятки;

наявність більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Однак наявність майна або здійснення фінансової операції не завжди означає автоматичну відмову. Для окремих випадків передбачені винятки. Наприклад, під час оцінювання нерухомості враховують її розташування на територіях бойових дій або тимчасової окупації та інші обставини, визначені нормативними актами.

Тому кожну заяву розглядають з урахуванням не лише задекларованих доходів, а й конкретної ситуації в родині.

Куди звертатися за допомогою малозабезпеченим сім’ям у грудні

За призначення державної соціальної допомоги відповідає Пенсійний фонд України. Заяву можна подати як безпосередньо до установи, так і через інші передбачені для цього канали.

Зокрема, документи приймають:

у сервісних центрах Пенсійного фонду;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування;

поштовим відправленням до територіального органу ПФУ;

через електронні сервіси, якщо відповідна послуга доступна онлайн.

Основний пакет документів передбачає заяву та декларацію про доходи й майновий стан. Якщо інформацію про окремі обставини неможливо отримати з державних реєстрів, можуть знадобитися додаткові підтвердження.

Після подання повного комплекту документів Пенсійний фонд розглядає звернення та ухвалює рішення не пізніше ніж протягом 10 днів.

Звичайну допомогу призначають на шість місяців. Після завершення цього строку виплату можна продовжити, якщо родина й надалі відповідає встановленим вимогам.

Нова система соціальної підтримки: коли зміни торкнуться малозабезпечених сімей

Окремі правила державної підтримки мають змінитися після набуття чинності новим законом про базову соціальну допомогу. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15094, який передбачає реформування системи виплат для малозабезпечених та інших вразливих категорій населення.

Замість кількох окремих програм держава планує поступово перейти до єдиного механізму фінансової підтримки. Він охоплюватиме не лише малозабезпечені сім’ї, а й інші категорії отримувачів:

одиноких матерів і батьків;

багатодітні родини;

сім’ї з дітьми, батьки яких не сплачують аліменти або не мають можливості їх утримувати;

людей, які не мають права на пенсію;

людей з інвалідністю.

Нова модель передбачає індивідуальний підхід до визначення потреб родини. Під час розрахунку виплати враховуватимуть її доходи, склад домогосподарства та інші встановлені законом обставини.

Також реформою передбачено ширшу соціальну підтримку. Ідеться не тільки про гроші, а й про допомогу з працевлаштуванням, доступ до соціальних послуг, консультації та супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для цього планують використовувати соціальні плани підтримки з визначенням потреб конкретного домогосподарства.

Проте очікувати цих змін уже в грудні не варто. Закон вводиться в дію з 1 січня 2028 року. Протягом 2028 року передбачений перехідний період, коли отримувачі окремих видів соціальної допомоги зможуть добровільно скористатися новою системою.

До запровадження цих положень малозабезпечені сім’ї продовжать отримувати державну підтримку за чинними правилами. Тому в грудні 2026 року підстав для загального перерахунку виплат через ухвалення нового закону немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.