Швеція ухвалила рішення надати Україні додатковий зимовий пакет підтримки загальною вартістю 540 млн шведських крон (близько $52,7 млн). Гроші спрямують на гуманітарну допомогу Українському Червоному Хресту, зміцнення енергопостачання через ПРООН та закупівлю аварійного обладнання для захисту енергооб’єктів.

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

Швеція виділила Україні додатковий зимовий пакет підтримки

У Стокгольмі зазначили, що пакет покликаний зміцнити стійкість України та задовольнити нагальні потреби населення. Фінансування розподілено за трьома ключовими напрямами.

Зараз дивляться

Зокрема, 155 млн шведських крон (близько $15,1 млн) спрямують для Українського Червоного Хреста. Гроші підуть на грошову підтримку вразливих домогосподарств (передусім у районах поблизу лінії фронту), опалення, генератори та інші життєво необхідні заходи.

Близько 85 млн шведських крон (близько $8,3 млн) енергетичної допомоги спрямують через Програму розвитку ООН. Фінансування передбачене на обладнання та установки, що зміцнюють енергопостачання, дозволять забезпечити світлом та теплом тисячі будинків у громадах по всій країні, а також підтримають безперебійне енерго- і водопостачання лікарень, шкіл і телекомунікацій.

Крім цього, надається повноваження на замовлення на суму 300 млн шведських крон (близько $29,3 млн) для Агентства цивільної оборони. Рішення гарантує постачання в Україну шведського аварійного обладнання протягом зими, що посилить захист енергетичних об’єктів від російських ударів.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса наголосив, що атаками на цивільну інфраструктуру РФ хоче зробити прийдешню зиму нестерпною для мільйонів українців.

— Жорстокі атаки Росії на населення України та цивільну інфраструктуру є свідомою спробою зробити зиму нестерпною. Мільйони людей ризикують залишитися без електроенергії, тепла та води ще на одну воєнну зиму, яка може стати найгіршою за весь час. Ми підтримуємо енергетичний сектор і сім’ї поблизу фронту. Ми гарантуємо, що постачання обладнання, яке захищає енергетичні об’єкти від атак, зможе продовжуватися, — заявив він.

Підтримка Швеції для України

Нагадаємо, під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі Швеція оголосила про виділення Україні пакета військової допомоги на $71 млн.

Зокрема, він передбачав $20 млн на спільну ініціативу США, НАТО та країн-партнерів PURL та $18 млн на Чеську ініціативу.

Крім того, наприкінці серпня Швеція анонсувала передавання Україні 10 катерів берегової охорони та додаткові 270 млн крон (близько $28,4 млн) на підтримку української оборони, зокрема протиповітряної.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.