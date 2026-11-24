У грудні 2026 року українці зможуть скористатися різними програмами фінансової підтримки від міжнародних організацій і благодійних фондів.

Допомога призначена передусім людям, які постраждали від війни, втратили житло або джерело доходу, були змушені залишити свої домівки чи потребують додаткової підтримки через складні життєві обставини.

Окремі програми охоплюють внутрішньо переміщених осіб, евакуйовані родини, пенсіонерів, людей з інвалідністю та сім’ї з дітьми. Розмір фінансової підтримки залежить від напрямку програми.

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В одних випадках передбачена одноразова виплата, в інших — кошти на кілька місяців або фінансування для відновлення власного господарства.

Факти ICTV дізнавалися, яку грошову допомогу українці можуть отримати у грудні 2026 року, кому доступні виплати та як звернутися по фінансову підтримку.

Грошова допомога у грудні 2026 року: хто може претендувати на виплати

Міжнародні гуманітарні організації спрямовують кошти насамперед на підтримку людей, які найбільше постраждали від повномасштабної війни. Пріоритет зазвичай мають домогосподарства з низькими доходами, люди, які втратили домівки, та громадяни, яким складно самостійно забезпечувати повсякденні потреби.

Серед основних категорій отримувачів:

внутрішньо переміщені особи;

жителі населених пунктів поблизу лінії фронту;

люди, які евакуювалися з небезпечних територій;

родини з дітьми, зокрема багатодітні;

люди з інвалідністю та тяжкими захворюваннями;

одинокі батьки й опікуни;

пенсіонери, які не мають підтримки родичів;

громадяни, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів.

Проте належність до однієї з цих категорій не гарантує отримання коштів. Кожна організація встановлює власні вимоги. Під час відбору можуть враховувати доходи сім’ї, кількість її членів, місце проживання, наявність інших видів допомоги та обставини, через які людина опинилася у складному становищі.

Які виплати можна отримати у грудні 2026 року від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ підтримує українські родини, які постраждали від війни. Серед напрямів фінансової допомоги — виплати евакуйованим домогосподарствам, сім’ям із дітьми та людям, які зіткнулися з тривалими перебоями в роботі комунальних послуг.

У межах передбачених програмами розмірів допомога становить:

12 300 грн на людину — багатоцільова підтримка домогосподарств, які постраждали від ракетних ударів або були евакуйовані;

16 700 грн на родину — одноразова виплата, якщо внаслідок ураження вибухонебезпечною зброєю хтось із членів сім’ї загинув або дістав поранення;

4 100 грн на людину — допомога домогосподарствам, які тривалий час залишалися без електроенергії, опалення або води через пошкодження критичної інфраструктури;

19 400 грн на домогосподарство — зимова фінансова підтримка для підготовки до холодного сезону.

Окрему увагу варто звернути на зимову програму. Вона охоплює визначені населені пункти у восьми областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій. Ідеться про території, розташовані на відстані до 20 км від лінії фронту.

Для участі домогосподарство має відповідати хоча б одному з установлених критеріїв вразливості. Зокрема, враховують наявність дітей, людей з інвалідністю, статус одинокого з батьків, багатодітність, належність до визначених категорій ВПО та отримання житлових субсидій або пільг.

Заявки на зимову виплату приймають через Пенсійний фонд України, ЦНАПи та органи місцевої влади. Водночас щодо інших напрямів допомоги порядок звернення потрібно уточнювати окремо. Наприклад, для виплат після тривалих перебоїв із комунальними послугами передбачено звернення до місцевих органів соціального захисту. Відкритої онлайн-реєстрації на цей напрям немає.

Допомога від УВКБ ООН у грудні 2026 року

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) зосереджує підтримку на людях, які через бойові дії втратили житло, були евакуйовані або не мають достатніх коштів для проживання.

Програми передбачають кілька видів фінансової допомоги:

12 300 грн одноразово — для евакуйованих громадян та людей, які постраждали від обстрілів;

2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця — для найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб, які відповідають вимогам програми;

10 800 грн протягом трьох місяців — для українців, які повернулися до своїх домівок після вимушеного переміщення.

Серед потенційних отримувачів також жителі територій у межах 50 км від лінії фронту та люди, чиє житло зазнало руйнувань через бойові дії.

Щоб дізнатися про можливість оформлення виплат, потрібно звернутися до партнерських пунктів реєстрації УВКБ ООН. Залежно від конкретного напряму допомоги заяву приймають особисто або дистанційно.

Грошова допомога українцям від Червоного Хреста

Український Червоний Хрест бере участь у гуманітарних проєктах для населення, яке постраждало від бойових дій. Серед основних напрямів — підтримка жителів прифронтових громад, евакуйованих сімей та людей, які потребують коштів на підготовку до зими.

Зокрема, у межах зимової підтримки вразливих категорій населення передбачена допомога в розмірі 19 400 грн на домогосподарство. Виплати організовують через державні установи. Звернутися можна до Пенсійного фонду, ЦНАПу або місцевої влади. Кошти надходять на банківський рахунок або через Укрпошту.

Також серед напрямів гуманітарної підтримки зазначені:

10 800 грн для жителів прифронтових територій;

12 300 грн для евакуйованих громадян;

допомога людям із пошкодженим житлом;

підтримка ВПО, які тривалий час не мають власного помешкання.

Програми охоплюють окремі громади Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Важливо враховувати, що участь Червоного Хреста в гуманітарних проєктах не означає автоматичного призначення виплат кожному заявнику. Право на кошти визначають за правилами конкретного напряму.

Виплати від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає українцям, які постраждали від війни та втратили можливість самостійно забезпечувати себе. Особливу увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам і жителям територій, де тривають бойові дії.

Окремі гуманітарні проєкти реалізуються за участі консорціуму Unity, до якого входять організації Acted і Право на захист. Фінансову підтримку для цих ініціатив надає Гуманітарний фонд для України.

Допомога охоплює вразливі домогосподарства у восьми областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській.

Єдиного розміру виплат для всіх учасників немає. Сума, перелік документів і можливість подати заявку залежать від конкретного проєкту. Тому перед реєстрацією варто перевірити оголошення на офіційних ресурсах NRC та її партнерів.

Допомога від Естонської ради у справах біженців з 1 грудня

Естонська рада у справах біженців надає українцям багатоцільову грошову допомогу за пріоритетами. Програма охоплює чотири категорії людей, які постраждали від війни:

Ті, хто живе поблизу фронту можуть отримати 10 800 грн на людину. Виплата покриває базові потреби протягом шести місяців.

Евакуйовані та люди, які нещодавно залишили домівки через небезпеку, можуть оформити 12 300 грн на людину.

Постраждалі від обстрілів отримають 12 300 грн на людину. Враховують людей, чиє житло пошкоджене або стало непридатним для проживання, а також родини, члени яких зазнали поранень чи втрат.

Вразливі переселенці, які живуть поза прифронтовими територіями: 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця. На цей напрям не можна подати пряму заявку: людей відбирають за направленням служб захисту.

Онлайн-реєстрація на програму наразі закрита. Дати нового приймання заявок організація оголошує на офіційному сайті. Для людей, які проживають у важкодоступних районах, передбачена онлайн-реєстрація під час відкриття відповідного набору.

Дізнатися про умови програми та можливість отримати допомогу можна за телефоном гарячої лінії Естонської ради у справах біженців, за номером 0 738 617 998 (понеділок–п’ятниця, 09:00–12:00).

Грошова допомога від Карітас у грудні 2026 року

Карітас України понад 12 років надає українцям багатоцільову грошову допомогу. Її особливість у тому, що люди самі вирішують, на які потреби витратити отримані кошти. Це можуть бути продукти, ліки, оренда житла, одяг або оплата комунальних послуг.

У 2026 році організація запровадила оновлену систему виплат — грошову допомогу за пріоритетами. Вона передбачає чотири напрями підтримки для людей, які опинилися у різних складних обставинах.

Як пояснює головна експертка напряму UCT Тетяна Назаренко, розподіл на чотири категорії дає змогу враховувати потреби людей залежно від того, чи залишаються вони у прифронтовій громаді, евакуювалися, постраждали від обстрілу або переїхали й поки не отримують державних виплат.

Які виплати надає Карітас:

UCT1 — 10 800 грн на людину. Допомога для вразливих жителів прифронтових громад, розташованих у межах 50 км від лінії бойових дій. Кошти розраховані на покриття основних потреб протягом шести місяців.

UCT2 — 12 300 грн на людину. Одноразова виплата для громадян, які евакуювалися протягом останніх 45 днів. Допомога призначена для забезпечення базових потреб протягом трьох місяців.

UCT3 — 12 300 грн на людину. Фінансова підтримка для людей, які постраждали від обстрілів протягом останніх 45 днів. Обставини потрібно підтвердити відповідними документами. Виплата розрахована на три місяці.

UCT4 — 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця. Допомога для вразливих ВПО, які не отримують державної допомоги на проживання. Виплати можуть тривати від трьох до шести місяців.

Зареєструватися на програму можна в місцевих офісах Карітас, через мобільні команди або дистанційно. Спосіб подання заявки залежить від регіону та безпекової ситуації.

Для оформлення потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код та документи, які підтверджують право на конкретний вид допомоги. Наприклад, довідку ВПО, підтвердження евакуації або документи про пошкодження житла.

Після реєстрації фахівці перевіряють інформацію, оцінюють відповідність критеріям програми та з’ясовують, чи отримувала сім’я аналогічну допомогу від інших благодійних організацій.

Якщо заявку схвалено, гроші перераховують на банківський рахунок або виплачують через Укрпошту. Подання документів не гарантує призначення коштів: остаточне рішення ухвалюють після перевірки.

Як отримати грошову допомогу з 1 грудня 2026 року

Перш ніж подавати заявку, потрібно визначити, яка саме програма відповідає обставинам вашої родини. Не варто реєструватися одразу на всі доступні виплати, адже організації можуть встановлювати обмеження щодо повторного отримання гуманітарної підтримки.

Порядок оформлення залежить від того, хто фінансує та організовує допомогу. В одних випадках заяву приймають через онлайн-форму, в інших потрібно особисто відвідати партнерський пункт реєстрації або звернутися до державної установи.

Зазвичай для оформлення потрібні паспорт, податковий номер, банківські реквізити та документи, які підтверджують статус ВПО, склад сім’ї, доходи або інші обставини, важливі для участі у програмі.

Перед зверненням перевірте, чи відкрита реєстрація саме у грудні 2026 року. Наявність програми та оголошеного розміру виплати ще не означає, що приймання заяв триває. Деякі організації можуть завершувати один етап допомоги та відкривати наступний лише після отримання фінансування.

Оформлювати виплати потрібно через офіційні ресурси організацій або їхніх партнерів. Не передавайте стороннім особам PIN-код банківської картки, CVV-код, паролі від інтернет-банкінгу та SMS-коди. Для отримання гуманітарної допомоги така інформація не потрібна.

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