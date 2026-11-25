У середу, 25 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому доопрацьований законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту та оподаткування віртуальних активів в Україні.

Рішення підтримав 271 народний депутат. Про це повідомляє Верховна Рада України.

Закон про криптовалюту 10225-д: коли він запрацює

Новий закон про криптовалюту запрацює з 1 липня 2027 року. Закон 10225-д передбачає перехідний пільговий період для оподаткування вже наявних активів до кінця 2028 року.

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За ухвалення законопроєкту №10225-д в цілому проголосував 271 народний депутат, проти висловилися вісім.

За оцінкою народного депутата Ярослава Железняка, робота над документом тривала три роки, а його впровадження може принести до державного бюджету 15 млрд грн додаткових доходів.

— Нарешті ми зробили те, що 35 років не було можливо. Сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет. Нагадаю, закон вступить у силу з липня 2027 року. До 2028 року діятиме пільгова ставка 5% + 5% від всього обсягу. Далі 18% + 5%, — зазначив він.

Закон про криптовалюту 10225-д: податкування віртуальних активів

Ухвалений документ запроваджує комплексне оподаткування операцій із віртуальними активами за аналогією з цінними паперами:

для фізичних осіб оподатковуватиметься лише позитивний фінансовий результат (прибуток) за підсумками року за загальною ставкою ПДФО;

не оподатковується обмін одних віртуальних активів на інші, річний прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати, а також безоплатно отримані токени;

перехідний період: для вже наявних віртуальних активів до кінця 2028 року діятиме знижена пільгова ставка ПДФО у розмірі 5%;

для юридичних осіб встановлюються спеціальні податкові різниці, операції з випуску та обміну віртуальних активів звільняються від ПДВ, а постачальникам послуг із віртуальними активами забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Нові вимоги до криптобірж, фінмоніторингу та реклами

Закон №10225-д встановлює чіткі правила роботи для постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів (криптобірж, кастодіанів та інших):

компанії зобов’язані пройти авторизацію, протягом 60 днів стати на облік та щорічно подавати звітність про операції резидентів України — це перший крок до впровадження міжнародних стандартів CARF та DAC8;

за порушення вимог передбачені штрафи (на період адаптації ринку діятиме їх суттєве зменшення), а також окремо прописані правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав;

документ забороняє просування криптовалют як платіжного засобу в Україні та обіцянки гарантованого прибутку;

посилюються механізми фінансового моніторингу та перевірки джерел походження коштів за аналогією з банківським сектором, а також запроваджується правовий захист для викривачів порушень.

Нагадаємо, 3 вересня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалюти та правила її оподаткування у першому читанні за основу.

Крім того, у червні 2026 року Україна вперше в історії отримала арештовану криптовалюту в управління. Тоді на рахунки Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) переказали понад 8,3 млн USDT, що становить понад 372 млн грн.

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