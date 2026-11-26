Україна отримала $450 млн від Світового банку за двома програмами підтримки бізнесу та відновлення країни — RISE і SURGE. Фінансування надається під гарантії уряду Японії та залежить від виконання визначених показників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Гроші від Світового банку на підтримку бізнесу

За програмою RISE Україна отримала $225 млн, з яких $190 млн — це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще $35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

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Світовий банк підтвердив виконання Україною показників, необхідних для отримання фінансування. Зокрема, 20 тис. підприємців та підприємств отримали фінансування за модернізованими програмами державної підтримки бізнесу.

Крім того, через систему єДозвіл подано 100 тис. заяв, а представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції згідно з вимогами Євросоюзу.

Програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу, допомогти українським підприємствам ширше представити себе на зовнішніх ринках.

Фінансування для відбудови України

Другі $225 млн Україна отримала за програмою SURGE. Гроші також надані під гарантії уряду Японії. Програма спрямована на фінансування кліматично орієнтованого відновлення й відбудови України.

Йдеться про вдосконалення управління публічними інвестиціями, а також зміцнення спроможності державного та місцевого рівнів планувати й реалізовувати проєкти відновлення.

Обидві програми працюють за принципом фінансування за результатами: Україна отримує кошти після підтвердження досягнення визначених показників.

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