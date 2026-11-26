Ціни на АЗС у грудні 2026 на початку місяця продовжать знижуватися слідом за світовими котируваннями нафти та здешевленням пального в гурті.

Водночас водіїв цікавить, чи буде зростання цін на пальне у грудні напередодні нового етапу підвищення акцизів з 1 січня.

Детальний прогноз цін на АЗС у грудні 2026 у коментарі Фактам ICTV надав аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

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Чому ціни на АЗС почали падати перед груднем

Головною причиною зміни тренду на паливному ринку стали зовнішні фактори — зниження напруженості на Близькому Сході та збільшення пропозиції нафти на світових майданчиках, що штовхнуло котирування вниз.

— Нафта пішла донизу й останні тижні торгувалася в коридорі $80–90 за барель. Там, на Близькому Сході, по-іншому почали розгортатися події. Навіть Трамп не дуже вплинув на ціну. Тобто спрацювали економічні чинники, а пропозиція нафти стала більшою — вона пішла вниз. Відповідно, в Європі відреагували продавці кінцевого продукту — бензину та дизеля, — пояснив Олександр Сіренко.

Зниження європейських котирувань швидко відобразилося на українському гурті: на кордоні вартість дизпального опустилася до 75 грн за літр.

Завдяки цьому в другій половині листопада українські ціни на АЗС пішли донизу, а мережі почали конкурувати за водіїв, переглядаючи стели навіть двічі на день.

— Мережі майже наввипередки знижують ціни. По гривні, по дві скидали щодня. Якщо раніше це відбувалося один раз на добу, то зараз на заправках у листопаді ціни знижувалися два рази на день: частина мереж робила це вранці, інші давали водіям надію вже після обіду і тим самим підштовхували конкурентів до подальшого зниження наступного дня, — зазначив експерт.

Що буде з цінами на бензин та дизель у грудні

Олександр Сіренко прогнозує, що з огляду на гуртову вартість близько 75 грн за літр дизелю, роздрібні цінники не мають перевищувати 90 грн за літр у грудні. Інакше заробіток мереж був би надмірним.

Водночас ціни на бензин у грудні залишатимуться нижчими за дизельні через котирування. Так, за словами експерта, максимальна межа на АЗС становитиме 80+ грн за літр.

Що буде з цінами на автогаз у грудні

На початку листопада ринок скрапленого газу переживав ціновий стрибок — за вартості бензину близько 80 грн за літр автогаз сягнув 60 грн за л, що зламало звичну для водіїв пропорцію двократної різниці. Проте у другій половині листопада ціни пішли вниз.

— Користувачі пропан-бутану дуже нервували, але тренд таки зламався, і в другій половині листопада, особливо цього тижня, ми побачили зниження цін на LPG. Трошки спрогнозую: у грудні буде ще краща ситуація, газ стане ще дешевшим, — наголосив Олександр Сіренко.

Чи буде зростання цін на пальне у грудні: як вплинуть акцизи

Попри вигідну для автомобілістів динаміку на старті зими, триватиме вона недовго. Вже з 1 січня 2027 року в Україні набуде чинності чергове планове підвищення ставок акцизного податку на пальне (відповідно до закону про поетапне зростання акцизів до 2028 року).

Олександр Сіренко зауважив, що навесні на тлі загострення на Близькому Сході багато країн Європи тимчасово знизили паливні акцизи, тоді як Україна не пішла на такий крок і продовжує рухатися за графіком їх підвищення. Саме цей чинник визначатиме, якими будуть ціни на АЗС у грудні 2026 наприкінці місяця.

— Ми, навпаки, будемо підіймати акцизи, і кінцевий продукт у нас стане дорожчим. Але це відбудеться в січні, тому нинішнє зниження, можливо, призупиниться наприкінці грудня.

Якщо говорити про те, що нас чекає наприкінці 2026 року: на початку грудня ми продовжимо зниження, а в кінці місяця ринок пригальмує, щоб перехід до вищих акцизів у січні не був таким різким. Буде класно, але недовго, — підсумував аналітик.

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