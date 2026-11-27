Кабмін схвалив доопрацьований проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Фінансування військових збільшили на 20,4 млрд грн, а на страхування бізнесу від воєнних ризиків передбачили 31 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у п’ятницю, 27 листопада.

Кабмін схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік

За словами прем’єра, під час підготовки документа врахували висновки парламенту та рекомендації Міжнародного валютного фонду. Бюджет сформували з урахуванням умов повномасштабної війни та основних потреб держави на наступний рік.

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Однією з основних змін стало збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців. На ці потреби додатково передбачили 20,4 млрд грн.

Загалом на безпеку й оборону в бюджеті на 2027 рік заклали майже 5 трлн грн. Це 43% ВВП України та найбільший обсяг фінансування за весь період повномасштабної війни.

Частину оборонних видатків планують покрити коштами позики Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

– Повна очікувана вартість війни суттєво перевищує суму, закладену в бюджеті. Ми працюємо з партнерами і розраховуємо на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу, – наголосив Корецький.

Як повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, крім збільшення фінансування грошового забезпечення, ще 2 млрд грн додали на озброєння для ЗСУ.

Також на 13,4 млрд грн збільшили Резервний фонд, обсяг якого тепер становить 105 млрд грн.

Фонд страхування бізнесу від воєнних ризиків

Ще одним напрямом фінансування стане створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Український внесок до нього становитиме 31 млрд грн, що еквівалентно €600 млн. Як уточнила Підласа, видатки на цей напрям збільшили на 30 млрд грн.

Уряд розраховує, що міжнародні партнери також долучаться до формування фонду. За словами Підласи, Міністерство економіки шукає у партнерів додаткові $2-3 млрд.

Можливість компенсації воєнних ризиків передбачили не лише для бізнесу, а й для власників, операторів та фрахтувальників суден.

Збільшать інвестиції в освіту, науку, культуру та спорт

Проєкт бюджету передбачає збільшення державних інвестицій майже на 7 млрд грн.

За словами Роксолани Підласи, додаткове фінансування передбачили для освіти, науки, культури та спорту, зокрема:

2 млрд грн – на пілотний проєкт реформування оплати праці вчителів, до якого школи долучатимуться добровільно;

1,3 млрд грн – на облаштування укриттів у школах і дитячих садках;

1 млрд грн – на спільну ініціативу МОН і Світового банку CampeX зі створення мережі кампусів досконалості на базі державних університетів;

970 млн грн – на фінансування наукових установ Національної академії наук;

800 млн грн – на підтримку ветеранів та їхніх родин;

720 млн грн – на забезпечення житлом дітей-сиріт;

450 млн грн – на закупівлю ліків.

Крім того, освітню субвенцію вперше за багато років розподілили безпосередньо в додатку до закону про бюджет на січень-серпень 2027 року. Розподіл коштів на решту року здійснюватиме уряд.

Залишки освітньої субвенції за 2026 рік також розподілятиме Кабмін. Зокрема, 500 млн грн спрямують на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти, ще 400 млн грн – на гуртожитки й пансіони шкіл із проживанням.

Уряд планує збільшити державну компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм із 50% до 75%.

Місцеві бюджети отримають додаткові 18,5 млрд грн

Порівняно з показниками першого читання уряд збільшив ресурс місцевих бюджетів на 18,5 млрд грн. Загалом обсяг коштів, передбачених для них, перевищить 1 трлн грн.

За даними Підласи, у доопрацьованому проєкті також збільшили очікувані надходження від Національного банку на 36,3 млрд грн – до щонайменше 85 млрд грн.

Власні доходи державного бюджету без урахування грантів зменшилися на 49 млрд грн. Це пов’язано з тим, що парламент не підтримав пропозицію про підвищення ставок ПДВ та акцизу.

Також із прогнозу прибрали майже 65 млрд грн надходжень від детінізації митниці, оскільки цього року митниця не змогла забезпечити перевиконання планових платежів.

Якщо у 2027 році митні надходження все ж перевищать заплановані показники, додаткові кошти спрямують на програму оборонного резерву.

Очікувані надходження від інших джерел збільшилися:

25,7 млрд грн – від податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

14 млрд грн – від ренти за користування надрами загальнодержавного значення;

2,1 млрд грн – від ввізного мита.

У бюджеті на 2027 рік не передбачили виплати за програмою Національний кешбек у межах програми підтримки бізнесу. Однак держава погасить заборгованість за травень-грудень 2026 року.

Скільки коштів Україні потрібно від міжнародних партнерів

За словами Сергія Корецького, навіть з урахуванням усіх підтверджених фінансових програм і попередньо погодженої військової допомоги Україні необхідно залучити ще €70 млрд.

Із цієї суми €30 млрд потрібні для фінансування прямого бюджетного дефіциту, ще €40 млрд – для забезпечення потреб Сил оборони.

Прем’єр-міністр зазначив, що міжнародні партнери розуміють потреби України, а президент уже досяг попередніх домовленостей щодо фінансування значної частини непокритих видатків.

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні 28 жовтня та повернула його уряду для доопрацювання.

Початковий проєкт передбачав доходи бюджету на рівні 5,65 трлн грн, а видатки – 7,27 трлн грн.

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