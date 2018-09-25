Українці наші брати, але Бандера не туди їх покликав – Костянтин Кінчев

Легендарний російський рок-виконавець і соліст групи Аліса Костянтин Кінчев в інтерв’ю програмі вДудь поділився своїми думками про відносини України і Росії.

В інтерв’ю вДудь Костянтин Кінчев, незмінний лідер групи Аліса, розповів про свою пристрасть до наркотиків, проблеми зі здоров’ям, а також не забув торкнутися теми політики і взаємовідносин Росії з США і Україною.

– Америка завжди хотіла знищити Росію. Росія змушена захищатися. США знищує наших православних братів. А наші брати – це серби. А сси**ни болгари вже не брати. Чому сси**ни? Тому що в Євросоюзі.

Звичайно, українці – це наші брати. Але вони, на жаль, повернулися в ту сторону, куди їх покликав Степан Бандера. Тому вони нас все більше і більше ненавидять, і ненависть ця буде тільки посилюватися.

На питання, чи були у Росії можливості зробити так, щоб українці не відвернулися від Росії, Костянтин Кінчев відповів:

– Які можливості? Чи може Росія жити краще? У нас дуже велика територія і територією поступитися – неможливо. Мені б хотілося, щоб ми жили, як в Канаді, але у нас так не виходить.

У нас є прекрасні музиканти – Шевчук, Макаревич… З шилом в одному місці. Прекрасні люди і я їх поважаю, але у них своя позиція. Вони не можуть мовчати, а я – можу. Мене все влаштовує.