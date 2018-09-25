УПЦ МП вимагає, щоб екзархи Вселенського патріархату покинули Україну

Призначення екзархів Вселенського патріархату, архієпископа Данила Памфілійського з США і єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, в Україні було грубим втручанням у справи церкви і порушенням її канонічної території.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) вимагає, щоб призначені Вселенським паріархатом екзархи, архієпископ Данило Памфілійський з США і єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади, покинули Україну.

Про це повідомила прес-служба УПЦ МП за підсумками засідання Синоду церкви 25 вересня.

– Екзархи Константинопольського патріархату повинні покинути канонічну територію Української Православної Церкви, – говориться в рішенні Синоду.

Також в УПЦ МП заявили, що призначення екзархів було грубим втручанням у справи церкви і порушенням її канонічної території, а діяльність порушує міжконфесійний мир.

– Єпископату УПЦ затверджено призупинити сумісне служіння з ієрархами Константинопольського Патріархату, – додали в прес-службі.

19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову про звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос про автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня президент Петро Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат приступив до розгляду цього питання.

2 вересня Архієрейський собор прийняв рішення, що Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без погоджень з іншими церквами.

7 вересня в рамках підготовки до надання автокефалії православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського з США і єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Дії константинопольського патріарха Варфоломія за призначенням представників в Україні в РПЦ розцінили як грубе вторгнення на свою канонічну територію і пообіцяли, що вони “не залишаться без відповіді”.

14 вересня на позачерговому засіданні Синод Російської православної церкви прийняв рішення припинити участь РПЦ у структурах, пов’язаних з Константинопольським патріархатом. Синод також вирішив призупинити спільне служіння представників РПЦ з ієрархами Константинопольського патріархату і заборонити під час богослужінь згадка Вселенського патріарха Варфоломія.