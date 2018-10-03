Спеціалізована антикорупційна прокуратура визначиться із передачею у суд справи про закупівлю Міністерством оборони палива у ТОВ Трейд Коммодіті після отримання тексту рішення Київського апеляційного адміністративного суду на руки.

— Суд апеляційної інстанції залишив рішення першої інстанції адміністративного суду в силі. Ми отримаємо повний текст рішення Київського апеляційного адміністративного суду. До кінця тижня мають передати, тоді будемо приймати процесуальне рішення по КПК — йдемо у суд чи ні. Я не хочу квапити події, за тиждень-два повідомимо, — заявив у коментарі OBOZREVATEL перший заступник керівника САП Максим Грищук.

На питання, чи будуть оскаржувати дане рішення, Грищук відповів: Я так розумію, що сторони однозначно будуть оскаржувати в касаційному суді, але це не зупиняє набуття рішення законної сили.

Разом з тим, заступник керівника САП не виключає варіанту поновлення досудового слідства для проведення повторного аудиту, але офіційне рішення буде прийматися після отримання рішення суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2017 НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони в нібито розтраті майже 150 млн гривень при закупівлі палива для потреб армії.

Представники Міноборони зі свого боку оскаржили дії НАБУ в суді.

28 березня 2018 року НАБУ завершило досудове слідство у “паливній” справі та відкрила підозрюваним доступ до матеріалів слідства.

27 вересня адміністративний суд Києва відхилив апеляції НАБУ та Держаудитслужби у справі Міноборони. судді прийшли до висновку, що розпочате виробництво є безпідставним.