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У Винника відповіли, чи збирається співак у політику

Український співак Олег Винник займається активною концертною діяльністю і не збирається йти в політику.

винник

Продюсер Олега Винника Олександр Горбенко спростував чутки про те, що співак зібрався в політику.

Читайте: Ліки від інтернет-залежності: Олег Винник презентував нову пісню

– Їздимо зі стадіонним туром від Ужгорода до Сєвєродонецька, ділимося з людьми щастям, емоціями і новими піснями… і не читаємо всяку нісенітницю, — сказав він.

Раніше українська співачка Оля Полякова заявила, що збирається створити жіночу партію. Вона зробила акцент на тому, що політсила не буде представлена на виборах в Верховну Раду.

Фото: Олег Винник

Джерело: Новое время

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