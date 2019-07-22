Факти ICTV побували у штабі партії Європейська солідарність президента України 2014-2019 років Петра Порошенка та дізнались, яка атмосфера там панує та чим пригощатимуть гостей. Подробиці – у нашому репортажі.

У день виборів, 21 липня, близько 12.00 Петро Порошенко разом із сім’єю прибув на виборчу дільницю у центрі Києва. Йому довелося постояти в черзі, тому що всі кабінки для голосування були зайняті.

В оточенні охорони та перехрестившись Петро Порошенко кинув бюлетень до урни та почав відповідати на запитання журналістів.

На виході з дільниці на Порошенка чекав натовп шанувальників, який зустрічав його оплесками.

Ми прибули у штаб партії Європейська солідарність, щоб показати його зсередини.

Приблизно о 16.30 гостей застав дощ, але ненадовго.

Штаб розташований просто неба на території Мистецького арсеналу, поділений на кілька зон для відпочинку та сцену для брифінгів.

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Гостей пригощають різноманітними стравами від вишуканих закусок та різноманітних фруктів до пирогів з куркою та лососем. Також подають кілька видів десертів та наливають освіжувальні напої, апероль та вино.





























Апероль, шашлик, вино та десерти: чим частували в штабі Петра Порошенка / 7 фотографий

Тут присутні багато депутатів від партії ЄС, які очікують на виступ Петра Порошенка. Серед гостей – Мустафа Джемілєв та Ірина Геращенко. Діти Петра Олексійовича також відпочивають у штабі.

Станом на 22:00, за результатами Національного екзит-полу партія, Європейська солідарність набрала 8,8%. Лідер партії радіє, але поводиться досить стримано.

Після виступу Петро Порошенко з дружиною фотографувався з волонтерами та усіма охочими, але фотосесія закінчилася скандалом з журналісткою одного з українських телеканалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про результати екзит-полу на парламентських виборах 2019.

Катерина Мальч