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Факти / Україна / Політика

Радник Трампа прилетить на зустріч із Поляковим обговорити секретний проект – ЗМІ

У вересні в Україну приїде стратегічний радник США з питань реформи оборонно-промислового комплексу Дональд Вінтер, щоб зустрітися з Максимом Поляковим, власником FireFly.

США Україна

Вінтер планує провести низку зустрічей із новим військово-політичним керівництвом країни.

Мета його візиту – відвідування американсько-української аерокосмічної компанії Firefly Aerospace бізнесмена Максима Полякова, яка зараз працює над секретним проектом Т.

Цей проект повинен посилити оборонні можливості України. Для США також цей проект надзвичайно важливий, оскільки над ним працює і Вінтер, і міністр оборони США Марк Еспер.

Читайте: Розширення нормандського формату. США відповіли на пропозицію України

Секретар РНБО Олександр Данилюк уже надав американському гостю повний доступ до інформації з питань оборони України. Вінтер уже курує закупівлі американської зброї Україною і періодично надсилає до Києва помічників для збирання інформації щодо потреб країни.

Раніше Поляков зустрівся з послом США в Україні та обговорив співпрацю приватного бізнесу з американським урядом у сфері військової оборони.

До речі, раніше ми писали, що США вже ведуть підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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