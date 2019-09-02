80 років тому почалась Друга світова війна.

Президенти Німеччини та Польщі прийшли віддати шану першим жертвам найкровопролитнішого конфлікту в історії людства.

Через 80 років після тих подій німці просять вибачення за своїх дідів. Вбивство мільйонів людей, знищення цілих міст і економіки. У польському сеймі підняли питання щодо репарацій від Німеччини. Варшава може вимагати від Берліна сотень мільярдів євро.

У парламенті працює комісія, яка підраховує точну суму збитків. Її керівник Аркадіуш Муларчик каже, що Польща на відміну від інших країн ніколи повноцінних репарацій від Німеччини так і не отримувала.

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Не менше шкоди на думку депутатів завдав Польщі і Радянський Союз, тому вони збираються підняти тему репарацій і від Росії як спадкоємиці СРСР.

Новий склад сейму збереться на своє засідання наприкінці осені, парламентські вибори у жовтні. На думку першого президента Польщі Леха Валенси правляча партія Право і справедливість Ярослава Качинського намагається здобути підтримку народу підіймаючи питання репарацій саме зараз.

Політичні баталії зачепили і рідне місто Валенси – Гданськ. Вперше в історії пам’ятні заходи перенесли з цього міста до польської столиці. Лех Валенса вважає, що влада це зробили саме через політику. Гданськ ніколи не підтримував правлячу партію Право і справедливість.

На заходи присвячені початку війни до Польщі приїхали лідери країн ЄС, НАТО та східного партнерства, всього близько 40 делегацій.

Головним гостем мав стати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але напередодні він скасував візит через буревій, що насувається на Штати.

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Трамп планував відвідати американсько-польську авіабазу в місті Повідз. А ще у Варшаві сподівались, що він оголосить про скасування віз для поляків, але цього так і не сталося. Замість глави Білого дому до Польщі приїхав віце-президент США Майк Пенс.

В заходах присвячених початку війни взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Напередодні він провів переговори з польським колегою Анджеєм Дудою. Говорили про важкі історичні питання між Польщею та Україною.

Ключова претензія з боку Варшави – це те, що Київ два роки тому запровадив мораторій на ексгумацію захоронень поляків, що загинули на території України. Так тоді Україна відреагувала на знищення пам’ятників воїнам УПА в Польщі.

Історичні протиріччя гальмують економічну співпрацю. Під час нинішніх переговорів президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв збільшити квоти для українських вантажних перевізників, сприяти налагодженню річкового транспортного з’єднання з Україною та розширення пропускної здатності на кордоні.

Польський президент пообіцяв й надалі підтримувати Київ у протистоянні з Москвою, Польща лобіюватиме продовження санкцій проти Росії.

Цього року російську делегацію поляки не запросили на заходи присвячені початку війни, пояснили, що Росія не входить до кола союзників чи близьких партнерів Польщі.

Це обурило Москву, кажуть, що згадувати про війну без неї недоречно. Польські та українські історики навпаки ж дорікають сучасній Росії у спробі відбілити СРСР та Сталіна який співпрацював з Гітлером під час війни.

Історик Юрій Шаповал згадує про поділ Польщі Гітлером і Сталіним. Він як і більшість тих хто аналізував ті події переконаний, що це був холодний розрахунок. Гітлеру була потрібна пауза щоб розібратись із заходом, а у Сталіна був свій розрахунок – забрати частину Європи.

Та наразі, через 80 років, важливо, щоб усі визнали злочини своїх предків та винесли урок з тих трагічних сторінок історії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін домовилися про особисту зустріч.