Клімкін отримав нову посаду

Міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін очолить Програму європейських, регіональних та російських досліджень.

Програму запроваджує Український інституту майбутнього (UIF) з січня 2020 року.

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Головною метою програми буде сфера безпеки та зовнішньої політики України.

В першу чергу будуть розглядатися питання протидії російській агресії проти України, Чорноморської безпеки, а також позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи.

Зазначається, що в дослідженнях братимуть участь експерти, дослідницькі центри, неурядові організації та представники бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали, що Клімкін вважає, що Київ повинен порушити питання, чому іранські експерти не ділилися з Україною в реальному часі наявними даними щодо катастрофи.