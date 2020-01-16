Клімкін отримав нову посаду

Міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін очолить Програму європейських, регіональних та російських досліджень.
Програму запроваджує Український інституту майбутнього (UIF) з січня 2020 року.
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Головною метою програми буде сфера безпеки та зовнішньої політики України.
В першу чергу будуть розглядатися питання протидії російській агресії проти України, Чорноморської безпеки, а також позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи.
Зазначається, що в дослідженнях братимуть участь експерти, дослідницькі центри, неурядові організації та представники бізнесу.
Раніше Факти ICTV писали, що Клімкін вважає, що Київ повинен порушити питання, чому іранські експерти не ділилися з Україною в реальному часі наявними даними щодо катастрофи.