Єдину державну інформсистему трансплантації розроблено, вона готова до запуску – розробник

Запуск Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) необхідний для забезпечення прав пацієнта на своєчасну та в порядку прозорої черговості трансплантацію органів, сказала голова комітету медичного права Асоціації правників України Марина Слободніченко на прес-конференції у п’ятницю.

При цьому юрист зазначила, що ЄДІСТ готова до запуску, її прийняло на тестування Міністерство охорони здоров’я у травні 2019 року.

– Для повноцінного впровадження системи трансплантації в Україні потрібні дві складові – єдиний реєстр пацієнтів (лист очікування) і донорські органи. При цьому єдиний лист очікування не працюватиме, доки не буде впроваджено ЄДІСТ, а донорські органи не з’являться, доки не буде впроваджено діагностику смерті мозку. Але в цьому напрямку є позитивні зрушення. ЄДІСТ уже розроблено та передано для тестування в МОЗ, а щодо діагностики анонсується, що кількість таких випадків зростає, – сказала Слободніченко.

Вона наголосила, що впровадження ЄДІСТ дасть змогу точно розрахувати потребу на імуносупресію і на трансплантацію загалом. На думку Слободніченко, медзаклади з відділеннями інтенсивної терапії в процесі автономізації мають передбачити працевлаштування трансплант-координаторів.

– Якщо в штаті медзакладу з наявністю відділення інтенсивної терапії не буде трансплант-координатора, він не матиме можливості оперативно вносити інформацію до ЄДІСТ про певний орган, який з’явився в результаті діагностики смерті мозку, – сказала вона.

У свою чергу керівник проектів ТОВ Грін Лайт Корпоративні рішення (компанія-розробник ЄДІСТ) Руслан Тимошенко повідомив, що розроблена ЄДІСТ повністю відповідає вимогам законодавства й технічного завдання для створення цієї системи.

При цьому він зазначив, що систему можна додатково налаштовувати під зміну вимог МОЗ, якщо вони уточнюватимуться і ставитимуться.

– У системі є алгоритми налаштування під вимоги замовника, яким є МОЗ. Система дасть змогу використовувати її багато років. Вона може динамічно змінюватися і відповідати вимогам часу, – сказав він.

Крім цього, Тимошенко повідомив, що МОЗ уже підписало договір про розробку технічного завдання на створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в ЄДІСТ.

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– Міністерство охорони здоров’я підписало договір про розробку технічного завдання зі створення КСЗІ. Щойно це відбудеться, можна буде стверджувати, що персональні дані пацієнтів будуть захищені, – сказав він.

Експерт нагадав, що ЄДІСТ має вісім реєстрів:

реєстр закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації;

реєстр трансплант-координаторів;

реєстр рішення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення повноважного представника;

реєстр згоди осіб на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів із їхнього тіла;

реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

реєстр живих донорів;

реєстр одержувачів;

реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом.

Також розроблено модуль пошуку пар донор-реципієнт і WEB-портал, через який можна дати згоду або незгоду на посмертне донорство.

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