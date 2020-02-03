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Факти / Україна / Політика

Путін не згоден з Ердоганом і кличе його в окупований Крим

У Кремлі не згодні з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо Криму і кримських татар та запрошують його відвідати окупований півострів.

– У цій частині ми категорично не згодні з нашими турецькими партнерами, ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті, ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар, – заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Також він додав, що президент Ердоган має чинне запрошення від президента РФ Володимира Путіна відвідати Крим.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не визнає Крим російським та повідомив про плани Туреччини профінансувати будівництво житла для 500 сімей кримських татар.

Джерело: Интерфакс

Фото: Офіс Президента

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