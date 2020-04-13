Рада не розглядатиме закон про банки на засіданні 15 квітня – джерело

У вівторок, 14 квітня, точно не буде позачергового засідання Верховної Ради, проте, ймовірно, депутати зберуться у середу, 15 квітня, стало відомо Фактам ICTV з власних джерел.

– У середу банків не буде. Спробуємо 15 квітня ухвалити зміни до регламенту, як противагу поправочному спаму, зокрема пришвидчити розгляд законопроекту щодо банків, – розповіло джерело у парламенті.

Йдеться про законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, за який нардепи 30 березня проголосували в першому читанні.

Читайте: Закон про банки хочуть заблокувати рекордною кількістю правок – нардеп

Нині до цього законопроекту пропонують внести понад 13 тис. поправок.

Його ухвалення – одна з умов Міжнародного валютного фонду для виділення допомоги Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

Також нардепи внесли зміни до державного бюджету на 2020 рік.