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Факти / Україна / Політика

Рада сьогодні не призначатиме Саакашвілі віце-прем’єром

Кадрові призначення не розглядатимуться на позачерговому засіданні Верховної Ради 24 квітня, заявив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що навряд чи буде засідання з кадрових питань, тому що у нього поки немає такої інформації.

– Щодо можливого призначення Саакашвілі, то йому потрібно пройти ще шлях спілкування з фракціями. Думаю, що в найближчі дні він ці розмови проведе, і на наступному тижні можна буде говорити про цю кадрову ініціативу, – сказав політик журналістам у будівлі Верховної Ради.

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Попри те, що серед парламентаріїв ходять чутки про призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду віце-прем’єра 24 квітня, Корнієнко і раніше говорив, що це може статися лише наступного тижня.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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