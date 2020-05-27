PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Грузія обіцяє найближчим часом повернути посла в Україну

Призначення Міхеіла Саакашвілі створило деякі проблеми, проте Грузія не має наміру переглядати стратегічне партнерство з Україною, заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

За його словами, нині з послом ведуться консультації, він повернеться в Україну найближчим часом.

– Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглядатися не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ – це переглядатися не буде, – зазначив грузинський дипломат.

Читайте: Саакашвілі заявив, що прийшов на посаду “витягувати Україну з болота”

Водночас точну дату повернення посла він не назвав.

Нагадаємо, 6 травня екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначено головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ  підписав президент України Володимира Зеленського, який є головою ради.

Після цього Грузія відкликала посла з України для консультацій.

Джерело: Грузія Online

Фото: Pixabay

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх