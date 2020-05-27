Призначення Міхеіла Саакашвілі створило деякі проблеми, проте Грузія не має наміру переглядати стратегічне партнерство з Україною, заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

За його словами, нині з послом ведуться консультації, він повернеться в Україну найближчим часом.

– Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглядатися не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ – це переглядатися не буде, – зазначив грузинський дипломат.

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Водночас точну дату повернення посла він не назвав.

Нагадаємо, 6 травня екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі призначено головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ підписав президент України Володимира Зеленського, який є головою ради.

Після цього Грузія відкликала посла з України для консультацій.

Джерело: Грузія Online