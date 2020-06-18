У п’ятницю, 19 червня, відбудеться ранкове пленарне засідання Верховної Ради, яке розпочнеться з традиційної Години запитань до уряду.

Обговорюватимуть проведення ЗНО 2020 в Україні та використання коштів держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу.

Народні депутати у першому читанні розглянуть зміни до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов’язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження, а також до Кримінального процесуального кодексу – щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу.

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У порядку денному парламенту лише один законопроект, що розглядатиметься у другому читанні, – це зміни до законодавства, які врегулюють окремі питання у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Порядок денний Ради на 19 червня

Важливу інформацію Міносвіти щодо ЗНО 2020 буде озвучено саме під час Години запитань до уряду.

Днями президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, що передбачає скасування обов’язкового складання ДПА та ЗНО 2020 для випускників шкіл.

Це пов’язано зі збільшенням випадків коронавірусу. Водночас, якщо документ ухвалять, випускники зможуть складати іспити за власним бажанням.