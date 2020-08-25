Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, зараз у важкому стані, її підключили до штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

У Юлії Тимошенко не опускається температура нижче 39.

– На жаль гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid, – повідомила прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока.

На коронавірус також захворіли і її донька Євгенія та зять Артур Чечоткін, наразі деталей про їхній стан здоров’я немає.

Про те, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус, стало відомо 23 серпня. Позитивний результат тесту на Covid-19 підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока.

У червні також на коронавірус захворіла перша леді України Олена Зеленська.

Спочатку у неї не було жодних симптомів, однак після госпіталізації та з розвитком захворювання, медики діагностували їй двосторонню пневмонію.

Джерело: Марина Сорока