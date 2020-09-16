У порядку денному пленарного засідання Верховної Ради на середу, 16 вересня – понад 20 питань.

Зокрема, на перше читання виносяться зміни до законодавства щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також – щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги дорослим та дітям з інвалідністю.

Окрім того, нардепи розглянуть у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

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Найважливіші документи, що виносяться на друге читання:

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками;

законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Рада сьогодні також розгляне кілька питань ратифікації міжнародних угод.

Порядок денний Ради 16 вересня

З 16.00 народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

У Мін’юсті заявляли, що восени Рада розгляне урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Документ спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але парламент досі не ратифікував.