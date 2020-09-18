Для виборів в ОРДЛО потрібен окремий закон та повна деокупація, тому чутки про те, що ТКГ нібито готує місцеві вибори на окупованих територіях – це фейк.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті.

– Ще один міф, що в ТКГ нібито підкилимно готує вибори в ОРДЛО на 25 жовтня. Вибачте, але це нісенітниця, – наголосив він.

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Резніков нагадав, що саме за окремим законом, ухваленим Верховною Радою, за українським законодавством та Конституцію України можуть бути проведені вибори в ОРДЛО, і лише після повної деокупації, а також “виконання всіх безпекових умов, які передбачені в комплексі заходів Мінських угод”.

Більш того, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей будуть позачерговими, про що неодноразового говорив Резніков.

Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи 17 вересня сторони обговорили виконання перемир’я, питання обміну полоненими і, зокрема, зміни в закон про місцеві вибори.

Тоді голова української делегації Леонід Кравчук також наголосив, що вносити зміни до постанови про місцеві вибори може лише Рада.