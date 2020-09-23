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Факти / Україна / Політика

Влада Китаю відреагувала на звинувачення Трампа про поширення коронавірусу

У Китаї відреагували на різку заяву Дональда Трампа на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Там президент США сказав, що ООН має притягнути Пекін до відповідальності за спалах коронавірусу.

– Спочатку Китай та підконтрольна йому ВООЗ заявляли, що немає доказів передання вірусу від людини до людини. Згодом вони сказали, що вірус не можна підхопити від людини без симптомів, – підкреслив Трамп.

У відповідь на це Пекін назвав Трампа поширювачем політичного вірусу.

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– Китай виступає проти безпідставних звинувачень США. Саме тоді, коли увесь світ бореться з коронавірусом, президент США поширює політичний вірус, – зазначив посол Чжан Цзюнь.

За словами китайських дипломатів, Трамп використав трибуну ООН для створення чуток та звинувачень з метою очорнити репутацію Китаю. Вони висувають протест.

У квітні Трамп анонсував вихід США з ВООЗ, оскільки та надто пов’язана з Китаєм.

Трамп назвав коронавірус чумою

Під час виступу на 75-й Генеральній Асамблеї ООН Дональд Трамп неодноразово назвав коронавірус “китайським вірусом”.

Також президент США дорікнув китайській владі за те, що вона не закрила міжнарожне сполучення на перших етапах поширення хвороби.

Джерело: Foxnews

Фото: Dreamstime

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