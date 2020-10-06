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Факти / Україна / Політика

США відкликали візу українцю, який допомагав команді Трампа

Державний департамент США відкликав візу колишньому українському дипломату, помічнику адвоката Дональда Трампа Андрію Теліженку.

Також розглядається варіант введення санкцій проти українця та визнання його агентом Кремля.

Причина – той допомагав союзнику Трампа Рудольфу Джуліані зі збором та розповсюдженням інформації проти Джо Байдена.

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Відомо, що минулого року під час візиту особистого адвоката Трампа Джуліані в Україну його супроводжував Теліженко.

Санкції проти Андрія Деркача

До цього Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського депутата Андрія Деркача.

Його звинуватили у втручанні у цьогорічну президентську кампанію з боку Росії та у довготривалій співпраці з спецслужбами РФ.

Санкції передбачають заморожування активів, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.

Фото: Андрій Теліженко

Джерело: CNN

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