Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов (партія Довіряй справам) очолює рейтинг лідерів місцевих виборів на цю посаду.

Про це стало відомо з опитування, яке провела Соціологічна група Рейтинг.

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Згідно з опитуванням, за Труханова виборці готові віддати 50,1% голосів. Представника Опозиційної платформи – За життя Миколу Скорика готові підтримати 10,6%. 8,8% віддають перевагу Олегу Філімонову (Слуга народу).

У рейтингу до міської ради Одеси лідирує партія Довіряй справам – 36,2% виборців її підтримують. Партія ОПЗЖ на другому місці, за неї готові проголосувати 19,4% виборців. Слуга народу має 12,3% підтримки.

Нині роботою мера Одеси задоволені понад половина опитаних (53%), незадоволені – 33%.

Опитування проводили 9-14 жовтня серед жителів Одеси від 18 років і старше. Опитали 1,2 тис. респондентів, методом формалізованого інтерв’ю.

Похибка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,8%.

Місцеві вибори в Одесі 2020

На місцеві вибори 2020 до Одеської міської ради зареєструвалось 12 партій.

На початку вересня КМІС проводили опитування, за яким рейтинг очолювала партія Довіряй справам Геннадія Труханова (34,1%).

На другому місці ОПЗЖ (12,4%), далі Слуга Народу (6,7%) та Європейська солідарність (4,1%).

Джерело: Рейтинг

Фото: Геннадій Труханов