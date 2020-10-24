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Вибори президента у США – Трамп достроково віддав свій голос

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп достроково проголосував на виборах президента.

Свій голос він віддав сьогодні вранці у місцевій бібліотеці штату Флорида.

– Це було дуже безпечне голосування. Все було ідеально, – поділився він.

На запитання журналістів, якого кандидата він підтримав, Трамп відповів, що себе.

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Вибори президента у США

3 листопада 2020 року у США відбудуться вибори президента. Під час них змагатимуться два кандидата – представник республіканців Дональд Трамп та демократ Джо Байден.

23 жовтня пройшов завершальний етап дебатів між суперниками. Діалог тривав 1,3 год без перерв.

Джерело: Public Pool

Фото: Dreamstime

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