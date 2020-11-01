PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Тбілісі проходять акції протесту через результати парламентських виборів

У столиці Грузії почалися масові протести через результати парламентських виборів. У центрі Тбілісі збираються опозиційні сили та їх прихильники.

Люди перекрили рух на проспекті Руставелі. Наразі акції протестів проходять мирно, сутичок з силовиками не відбувається.

Читайте: Грузія вже готова до вступу в НАТО, Україна ще ні – Ходжес

Парламентські вибори у Грузії

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку голосів, перемогла правляча партія Грузинська мрія. За них проголосували 49,32% виборців.

Партія Національний рух – Об’єднана опозиція, яку очолює Міхеіл Саакашвілі, зайняла друге місце і набрала 25,94% голосів.

Загалом прохідний бар’єр подолало дев’ять партій. Опозиція заявила про фалисьфікації під час парламентських виборів. Людей закликають виходити на вулиці на акції протесту.

Джерело: РИА Новости

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка