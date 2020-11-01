У Тбілісі проходять акції протесту через результати парламентських виборів

У столиці Грузії почалися масові протести через результати парламентських виборів. У центрі Тбілісі збираються опозиційні сили та їх прихильники.

Люди перекрили рух на проспекті Руставелі. Наразі акції протестів проходять мирно, сутичок з силовиками не відбувається.

Читайте: Грузія вже готова до вступу в НАТО, Україна ще ні – Ходжес

Парламентські вибори у Грузії

31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку голосів, перемогла правляча партія Грузинська мрія. За них проголосували 49,32% виборців.

Партія Національний рух – Об’єднана опозиція, яку очолює Міхеіл Саакашвілі, зайняла друге місце і набрала 25,94% голосів.

Загалом прохідний бар’єр подолало дев’ять партій. Опозиція заявила про фалисьфікації під час парламентських виборів. Людей закликають виходити на вулиці на акції протесту.