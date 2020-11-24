PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

У США зафіксували історичний рекорд показників фондового індексу Dow Jones

У Сполучених Штатах Америки зафіксували історичний рекорд показників фондового індексу Dow Jones. Це індекс цінних паперів, що охоплює 30 найбільших американських компаній.

24 листопада він наблизився до 30 тис. пунктів. З такою інформацією виступив у Білому домі Дональд Трамп.

Він привітав населення під час короткої незапланованої прес-конференції, яка тривала всього одну хвилину.

 – За період роботи адміністрації Трампа це уже 48-й випадок, коли ми побили рекорд.

Читайте: Ентоні Блінкен може стати держсекретарем США: біографія та ставлення до України Twitter надасть Байдену офіційний обліковий запис президента США Вибори у США: штаб Трампа подав апеляцію на рішення окружного суду Пенсільванії

Фондові індекси США б’ють рекорди через два інфоприводи. По-перше, через новини про ефективність вакцини від коронавірусу. А по-друге, через заяву Трампа про передання влади новообраному президенту Джо Байдену.

Трамп готовий передати владу

Дональд Трамп заявив про готовність розпочати передання влади Джо Байдену, який напередодні переміг на виборах у США.

Та водночас Трамп підкреслив, що продовжуватиме боротися в судах.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка