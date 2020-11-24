У США зафіксували історичний рекорд показників фондового індексу Dow Jones

У Сполучених Штатах Америки зафіксували історичний рекорд показників фондового індексу Dow Jones. Це індекс цінних паперів, що охоплює 30 найбільших американських компаній.

24 листопада він наблизився до 30 тис. пунктів. З такою інформацією виступив у Білому домі Дональд Трамп.

Він привітав населення під час короткої незапланованої прес-конференції, яка тривала всього одну хвилину.

– За період роботи адміністрації Трампа це уже 48-й випадок, коли ми побили рекорд.

Фондові індекси США б’ють рекорди через два інфоприводи. По-перше, через новини про ефективність вакцини від коронавірусу. А по-друге, через заяву Трампа про передання влади новообраному президенту Джо Байдену.

Трамп готовий передати владу

Дональд Трамп заявив про готовність розпочати передання влади Джо Байдену, який напередодні переміг на виборах у США.

Та водночас Трамп підкреслив, що продовжуватиме боротися в судах.