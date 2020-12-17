Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства

Верховна Рада підтримала призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

Відповідне рішення підтримали 242 народні депутати.

Кандидатуру Лещенка під час засідання Верховної Ради представив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після міністр виступив перед депутатами та відповів на їхні запитання.

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1 жовтня 2019 року Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента з земельних питань.

10 червня 2020 року Кабінет міністрів призначив Лещенка головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На початку наступного року в Україні можуть створити окреме аграрне міністерство. Прем’єр наголосив, що Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців роботи уряду він говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства.