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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Авіакомпанія Андорри має сплатити Україні штраф за польоти над окупованим Кримом

Літаки

Господарський суд Київської області задовольнив позовну заяву прокуратури автономії щодо авіакомпанії Андорри Gestio Integral D’aeronaus Martinez S.L.

Суд постановив стягнути з компанії заборгованість за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, на загальну суму близько 100 тис. грн.

Досудове розслідування щодо авіакомпанії розпочали за фактами порушення правил міжнародних польотів — ст. 334 КК України.

Прокуратура АРК встановила, що у семи іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України Украерорух на загальну суму 7 млн грн. Вони здійснювали польоти над окупованим Кримом та Чорним морем.

Після пред’явлення зазначених позовів, одна з авіакомпаній ОАЕ у повному обсязі сплатила заборгованість на суму понад 3,7 млн грн.

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У березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованих півостровом через неможливість гарантувати безпеку польотів. Офіційно було припинено роботу всіх аеропортів на території Криму.

У лютому Україна запровадила санкції до молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України із порушенням чинного законодавства.

Джерело: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

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