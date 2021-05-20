Президент України Володимир Зеленський 20 травня провів другу підсумкову прес-конференцію за свою каденцію. Вона відбулася в ангарі заводу Антонов і тривала три години.

Глава держави розповів про грандіозні плани щодо побудови країни мрій, проте поки не знає, чи піде на другий термін для їх втілення.

Водночас Зеленський рішуче налаштований надалі боротися з корупцією, бідністю, будувати дороги, а також завершити війну на Донбасі, і для цього готовий зустрітися з Володимиром Путіним.

Факти ICTV зібрали найцікавіші тези з відповідей Володимира Зеленського.

Країна мрій

– Побудувати країну мрій, підняти нашу країну. Пріортет номер один – ми будуємо країну без олігархів. Ми будуємо країну, яка не чекає лише на санкційну політику інших держав, а яка самостійно захищає свій суверенітет, яка сама бореться з пропагандою, контрабандою, проводить потужну санкційну політику проти кримінальних авторитетів.

Врегулювання на Донбасі

– Я точно розумію, що роблю. Нічого не боюся. Знаю, куди йду. Знаю, навіщо.

– Питання щодо замороження конфлікту – це той 1%, про який я говорю вам відверто, за який зачепився. Ми тримаємося за цей відсоток, повірте, дуже сильно, щоб не заморозити конфлікт.

– Багато робить Андрій Єрмак (глава ОП, – Ред.), жертвуючи своєю репутацію. Не хочу говорити через що, через кого і навіщо. Це велика інформаційна війна.

Розширення нормандського формату

– Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат і не бачать альтернативи. Я вважаю, що окрім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом РФ, а ще я бачу формат залучення США в цю дискусію.

Про зустріч з Путіним та ставлення до президента РФ

– Я думаю лише про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно вставлюся до характеристик президента Російської Федерації.

Що буде, якщо США знімуть санкції з Північного потоку-2

– Є великий ризик, що вони можуть натиснути на США, щоб зняти санкції. Я вважаю, що це буде програш США і особисто Байдена. Я це кажу відкрито. Це буде серйозна геополітична перемога Росії.

Нові санкції РНБО

– Ви побачите ще багато чого. Дивіться нас щоп’ятниці.

Про найближче оточення

– За кроки деяких людей, які поруч зі мною є і були, дійсно соромно. І я вважаю, якщо це невеликі їх промахи, треба пробачити. Треба давати другий шанс, якщо вони не злодії. Я завжди давав людям другий шанс. Іноді навіть третій. Те, що вони такі, це моя відповідальність.

Коли завершиться Велике будівництво

– Програму Велике будівництво я завершу, коли не залишиться поганих доріг. Я відповідаю за цю якість. Я хочу, я тисну, я запрошую людей, я ставлю питання: чому такий кошторис, чому там не побудували. Завдяки моїм “чому” 158 мостів побудовано.

Кадрові перестановки в Кабміні

– Сьогодні у нас уже з’явився міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Це правда, прем’єр-міністр не міг більше працювати з Максимом Степановим. Я доволі довго не втручався в цю ситуацію через те, що боявся дестабілізації у ковідний час. Але далі чекати було вже нікуди.

Безкоштовні вакцини для всіх

– У нас контрактів на 45-47 млн безкоштовних вакцин для населення України. Це максимальна кількість, яку можна було знайти за програмами – COVAX, окремою програмою прямих контрактів, наприклад, за контрактом з Pfizer на 20 млн доз.

Про епоху бідності

– Епоха бідності закінчиться, коли буде дерегуляція й коли держава буде максимально діджиталізована. Усе це буде обов’язково. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто і зі мною, з одного боку, і непросто з наповненням бюджету.

Закінчення епохи корупції

– Я вважаю, що ми почали закінчення епохи корупції, і я точно її закінчу. Ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом, назвемо їх так. Тому що поки вони не олігархи, до ухвалення закону.

Пенсійна реформа

– Щодо пенсій – справедливості я поки що не бачу. Буде пенсійна реформа. Водночас програма 80+ запрацювала.

Святкування 30-річчя незалежності України

– 24 серпня, в День незалежності України, буде парад до 30-річчя нашої незалежності. Парад буде військовий, великий, як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані.

Прес-конференція Зеленського 2020

Минулого року прес-конференція президента Володимира Зеленського також відбулася 20 травня, але у дворі Маріїнського палацу. Спілкування з пресою тоді тривало більше трьох годин.

Головні тези прес-конференції Зеленського – на Фактах ICTV.