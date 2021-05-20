Мілітаризація Росією окупованого Криму загрожує не тільки Чорноморському та Азовському регіонам. Вона також становить загрозу для Балкан і Південного Середземномор’я.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час дискусії про окупацію Кримського півострова.

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За її словами, протиправна політика Росії вимагає посилення і консолідації зусиль міжнародної спільноти, щоб ефективно цьому протидіяти.

– Саме з цією метою Україна створює Кримську платформу, яка є складовою частиною стратегії деокупації і ключовим міжнародним інструментом для просування процесу повернення Криму, – заявила Джапарова.

Вона також окремо звернула увагу на те, що активна російська мілітаризація окупованого півострова створює нові загрози для безпеки як України, так і Азово-Чорноморського регіону, Балкан і Південного Середземномор’я.

Мілітаризація України

Раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна не буде йти шляхом тотальної мілітаризації, оскільки це виснажливий процес для економіки.

Він зазначив, що оборонна стратегія передбачає модель організації комплексного захисту.

Фото: МЗС України