Глава держави Володимир Зеленський заявив, що в державних дачах не мешкатимуть пов’язані з ним люди. Незабаром планується ревізія держдач.
Про це президент сказав під час прес-конференції 20 травня.
– Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов’язані зі мною, – заявив він.
Зеленський підкреслив, що після ревізії держдач представлять концепції по Конча-Заспі, Пущі-Водиці та ВДНГ щодо того, хто там буде мешкати та на яких умовах.
Також він зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть чинні можновладці на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, що перебуває у державній власності.
Аудит держдач
Раніше Зеленський анонсував повний аудит земель і будинків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, щоб встановити повний перелік осіб, які там проживають.
Зазначимо, наприкінці 2014 року, згідно з постановою уряду, скасували перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання.
За словами президента, це легалізує перебування деяких колишніх суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, митників, податківців в цих резиденціях за дуже символічну суму.