Глава держави Володимир Зеленський заявив, що в державних дачах не мешкатимуть пов’язані з ним люди. Незабаром планується ревізія держдач.

Про це президент сказав під час прес-конференції 20 травня.

– Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов’язані зі мною, – заявив він.

Зеленський підкреслив, що після ревізії держдач представлять концепції по Конча-Заспі, Пущі-Водиці та ВДНГ щодо того, хто там буде мешкати та на яких умовах.

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Також він зазначив, що відкритим залишається питання, чи можуть чинні можновладці на час своєї каденції за ринковими цінами орендувати житло, що перебуває у державній власності.

Аудит держдач

Раніше Зеленський анонсував повний аудит земель і будинків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, щоб встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Зазначимо, наприкінці 2014 року, згідно з постановою уряду, скасували перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання.

За словами президента, це легалізує перебування деяких колишніх суддів, прокурорів, співробітників правоохоронних органів, митників, податківців в цих резиденціях за дуже символічну суму.