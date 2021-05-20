Українців, які хотіли повернутися з сектору Гази, повинні були вже евакуювати. Цього не сталося, тому що були порушені обіцянки щодо коридору безпеки до Єгипту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За його словами, зараз триває очікування такого коридору,

– Ми повинні були вже почати евакуацію, але були порушені обіцянки про створення коридору безпеки. Тому ми зараз ведемо переговори, щоб нам дали такий коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян в напрямку Єгипту, а звідти вони полетять в Україну. Ми готові, але єдине, що нас тримає, – це коридор безпеки, – заявив міністр.

Зазначимо, вчора на засіданні уряду Кулеба заявив, що українців, які виявили бажання залишити сектор Гази, евакуюють протягом 48 годин. Він заявив, що через ескалацію конфлікту між Ізраїлем і палестинцями існує реальна загроза життю і здоров’ю громадян України.

Зеленський доручив евакуювати українців

Днями глава держави Володимир Зеленський доручив допомогти українцям з евакуацією з сектору Гази. Відповідне розпорядження адресували Міністерству закордонних справ України.