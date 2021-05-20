Рада у першому читанні ухвалила зміни до закону про ринок природного газу

20 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону Про ринок природного газу.

За законопроект №4578-1 проголосувало 284 депутати, проти – 1, утрималося 20 депутатів.

Документ пропонує внести низку змін та поправок до вже існуючого закону (ухваленого у 2015 році), який регулює ринок природного газу в Україні.

Автори законопроекту – група депутатів фракції Слуга народу – переконані, що ухвалення змін спростить механізм приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.

– Наш законопроект є альтернативним до законопроекту, який готувався урядом. Це дозволило вдосконалити наші напрацювання, – зазначив один із авторів документу, нардеп Андрій Жупанін.

Ринок природного газу: зміни до закону

Суб’єкти ринку природного газу є рівними у праві на приєднання до газотранспортної і газорозподільної систем.

Оператор газотранспортної (або газорозподільної) системи зобов’язаний за зверненням замовника забезпечити приєднання його об’єкту.

Оператор може відмовити замовнику у наданні послуг, якщо на те будуть підстави, що порушують кодекс газотранспортної або газорозподільної системи.

За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних оператора.

Проектування та будівництво об’єктів газотранспортної або газорозподільної системи здійснюються відповідно до законодавства.

Плата за приєднання до газорозподільної системи визначається у договорі відповідно до методології, затвердженої Регулятором.

Окрім цього, законопроект зобов’язує Кабмін створити і забезпечити функціонування Інформаційної бази даних споживання природного газу.

Регулювання цін на газ в Україні

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго (ТКЕ).

Цей крок дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду.

Найближчим часом міністерства мають надати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.